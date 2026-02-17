Hindustan Hindi News
भोपाल में एक आदमी ने महिला को 13 बार चाकू मारा, फिर ट्रेन के सामने कूद गया

Feb 17, 2026 03:44 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
45 वर्षीय दुर्गा बाई कुशवाहा की कथित तौर पर उसी व्यक्ति ने हत्या कर दी, जिसे वह अपना “गुरु भाई” मानती थीं। वारदात के कुछ घंटों बाद आरोपी प्रीतम कुशवाहा ने चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 45 वर्षीय दुर्गा बाई कुशवाहा की कथित तौर पर उसी व्यक्ति ने हत्या कर दी, जिसे वह अपना “गुरु भाई” मानती थीं। वारदात के कुछ घंटों बाद आरोपी प्रीतम कुशवाहा ने चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।

13 वार कर की गई हत्या

पुलिस के अनुसार, दुर्गा बाई पर सीने में नौ बार, पेट में तीन बार और गर्दन पर एक बार धारदार हथियार से वार किए गए। यह घटना सोमवार को उस समय हुई, जब उनके पति और बेटा घर पर मौजूद नहीं थे।

बताया जा रहा है कि प्रीतम कुशवाहा ने पास ही बन रहे एक निर्माणाधीन मकान की सफाई का बहाना बनाकर दुर्गा बाई को वहां बुलाया। घर के एक कमरे में ले जाकर उसने उन पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल दुर्गा बाई की मौके पर ही मौत हो गई।

घर खाली करने को लेकर चल रहा था विवाद

परिवार के सदस्यों के मुताबिक, प्रीतम पिछले करीब एक साल से दुर्गा बाई के घर में रह रहा था। वह 15 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आया था। उसे अपने तीन बच्चों की हत्या के मामले में सजा हुई थी।

रिहाई के बाद दुर्गा बाई ने उसे सहारा दिया और घर में रहने की अनुमति दी। हालांकि, पिछले कुछ महीनों से परिवार उस पर घर खाली करने का दबाव बना रहा था। इसी बात को लेकर आए दिन झगड़े होते थे।

दुर्गा बाई की बहू ने पुलिस को बताया कि परिवार ने कई बार प्रीतम से घर छोड़ने को कहा था, लेकिन वह जाने को तैयार नहीं था। “जब भी विवाद होता, वह खाना छोड़ देता और आत्महत्या की धमकी देता था,” बहू ने पुलिस को दिए बयान में कहा।

सब्जी का ठेला लगाता था आरोपी

प्रीतम भोपाल में सब्जी का ठेला लगाता था और कभी-कभी किराए के रूप में कुछ रकम देता था। वह अक्सर परिवार के साथ ही खाना खाता था। लेकिन घर खाली करने की बात पर उसका रवैया आक्रामक हो जाता था।

ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

हत्या के बाद प्रीतम घटनास्थल से फरार हो गया। कुछ ही घंटों बाद उसने चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार, फॉरेंसिक नमूने और परिजनों के बयान एकत्र कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में घर खाली करने के विवाद को ही हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।

