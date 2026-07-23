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MP गांव वाले ही बन गए जान के दुश्मन, मामूली बहस में युवक को चाकुओं से गोदकर मार डाला

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुर
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मध्य प्रदेश के जबलपुर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां मामूली झगड़े में एक युवक को चाकू से गोदकर मार डाला गया। घटना के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है।

MP गांव वाले ही बन गए जान के दुश्मन, मामूली बहस में युवक को चाकुओं से गोदकर मार डाला

मध्य प्रदेश के जबलपुर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां मामूली झगड़े में एक युवक को चाकू से गोदकर मार डाला गया। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि एंबुलेंस और इमरजेंसी सेवाएं के समय से ना मिलने के कारण युवक को अस्पताल ले जाने में देर हुई और उसकी मौत हो गई।

क्या था पूरा मामला

मामला बुधवार का है। जबलपुर के के बरगी पुलिस थाना क्षेत्र के सालीवाड़ा गांव में युवक खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी गांव के ही युवकों से उसकी बहस हो गई। बहस के बाद पटेल को चाकुओं से गोद डाला गया। इस दौरान घायल पटेल बहुत देर तक जमीन पर पड़ा रहा। इस दौरान समय पर एंबुलेंस ना मिलने के कारण युवक की मौत हो गई। इस मामले की जानकारी देते हुए बरगी के एसएचओ ने कहा कि बुधवार देर रात को पता चला कि एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। शिकायत मिलने के बाद तुरंत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।

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इस घटना के काफी देर बात बुरी तरह घायल हो चुके पटेल को अस्पताल ले जाया गया। पटेल को पहले बरगी के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और बाद में जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हालांकि, मेडिकल कॉलेज ले जाते समय, रास्ते में ही पटेल की मौत हो गई।

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परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

इस मामले में मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार 108 पर एंबुलेंस के लिए कॉल किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस दौरान परिजनों ने कहा कि उन्होंने एंबुलेंस से संपर्क ना हो पाने पर 112 पर भी कॉल किया लेकिन कोई मदद नहीं हो पाई। समय पर मदद ना मिलने की वजह से युवक की मौत हो गई।

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लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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