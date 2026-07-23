MP गांव वाले ही बन गए जान के दुश्मन, मामूली बहस में युवक को चाकुओं से गोदकर मार डाला
मध्य प्रदेश के जबलपुर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां मामूली झगड़े में एक युवक को चाकू से गोदकर मार डाला गया। घटना के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां मामूली झगड़े में एक युवक को चाकू से गोदकर मार डाला गया। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि एंबुलेंस और इमरजेंसी सेवाएं के समय से ना मिलने के कारण युवक को अस्पताल ले जाने में देर हुई और उसकी मौत हो गई।
क्या था पूरा मामला
मामला बुधवार का है। जबलपुर के के बरगी पुलिस थाना क्षेत्र के सालीवाड़ा गांव में युवक खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी गांव के ही युवकों से उसकी बहस हो गई। बहस के बाद पटेल को चाकुओं से गोद डाला गया। इस दौरान घायल पटेल बहुत देर तक जमीन पर पड़ा रहा। इस दौरान समय पर एंबुलेंस ना मिलने के कारण युवक की मौत हो गई। इस मामले की जानकारी देते हुए बरगी के एसएचओ ने कहा कि बुधवार देर रात को पता चला कि एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। शिकायत मिलने के बाद तुरंत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।
इस घटना के काफी देर बात बुरी तरह घायल हो चुके पटेल को अस्पताल ले जाया गया। पटेल को पहले बरगी के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और बाद में जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हालांकि, मेडिकल कॉलेज ले जाते समय, रास्ते में ही पटेल की मौत हो गई।
परिवार ने लगाए गंभीर आरोप
इस मामले में मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार 108 पर एंबुलेंस के लिए कॉल किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस दौरान परिजनों ने कहा कि उन्होंने एंबुलेंस से संपर्क ना हो पाने पर 112 पर भी कॉल किया लेकिन कोई मदद नहीं हो पाई। समय पर मदद ना मिलने की वजह से युवक की मौत हो गई।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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