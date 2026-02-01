Hindustan Hindi News
MP में हैवान बना नाती! नशे में दादी का रेत दिया गला

नशे की लत कैसे इंसान को हैवान बना देती है और रिश्तों की अहमियत खत्म कर देती है। इसका एक खौफनाक उदाहरण मैहर जिले के अमदरा थाना क्षेत्र में देखने को मिला है। यहां एक 23 साल के युवक ने अपनी ही 90 साल की बुजुर्ग दादी पर ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया।

Feb 01, 2026 09:47 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, मैहर
नशे की लत कैसे इंसान को हैवान बना देती है और रिश्तों की अहमियत खत्म कर देती है। इसका एक खौफनाक उदाहरण मैहर जिले के अमदरा थाना क्षेत्र में देखने को मिला है। यहां एक 23 साल के युवक ने अपनी ही 90 वर्षीय बुजुर्ग दादी पर ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने बेरहमी से दादी के गले पर ब्लेड चला दी। गंभीर रूप से घायल वृद्धा अब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी नाती नशे का आदी है और नशे के लिए पैसे न मिलने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया है।

बिस्तर पर आराम कर रही थी दादी

घटना जिले अमदरा थाना क्षेत्र के रैगवां गांव की है। शनिवार सुबह 11 बजे 90 साल की फूलनबाई पति मोहनलाल दाहिया अपने घर पर आराम कर रही थीं। तभी उनका नाती चिंटू दाहिया (23) वहां पहुंचा। किसी बात को लेकर वह नाराज था। उसने आव देखा न ताव, सीधे ब्लेड निकाली और अपनी बुजुर्ग दादी के गले पर वार कर दिया। खून से लथपथ दादी की चीखें सुनकर परिजन दौड़े, लेकिन तब तक आरोपी चिंटू वहां से भाग खड़ा हुआ।

नशे का आदि है चिंटू

पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार, आरोपी चिंटू दाहिया नशे का बुरी तरह आदी है। आशंका जताई जा रही है कि उसने दादी से नशे के लिए पैसे मांगे होंगे। जब दादी ने इनकार किया या पैसे नहीं दिए, तो नशे की तलब में उसने अपना आपा खो दिया और उन पर हमला कर दिया।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

परिजनों ने आनन-फानन में फूलनबाई को अमदरा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उनकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। अमदरा पुलिस ने आरोपी चिंटू दाहिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद धाराओं में और इजाफा किया जा सकता है। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

