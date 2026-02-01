MP में हैवान बना नाती! नशे में दादी का रेत दिया गला

संक्षेप: नशे की लत कैसे इंसान को हैवान बना देती है और रिश्तों की अहमियत खत्म कर देती है। इसका एक खौफनाक उदाहरण मैहर जिले के अमदरा थाना क्षेत्र में देखने को मिला है। यहां एक 23 साल के युवक ने अपनी ही 90 साल की बुजुर्ग दादी पर ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया।

नशे की लत कैसे इंसान को हैवान बना देती है और रिश्तों की अहमियत खत्म कर देती है। इसका एक खौफनाक उदाहरण मैहर जिले के अमदरा थाना क्षेत्र में देखने को मिला है। यहां एक 23 साल के युवक ने अपनी ही 90 वर्षीय बुजुर्ग दादी पर ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने बेरहमी से दादी के गले पर ब्लेड चला दी। गंभीर रूप से घायल वृद्धा अब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी नाती नशे का आदी है और नशे के लिए पैसे न मिलने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया है।

बिस्तर पर आराम कर रही थी दादी घटना जिले अमदरा थाना क्षेत्र के रैगवां गांव की है। शनिवार सुबह 11 बजे 90 साल की फूलनबाई पति मोहनलाल दाहिया अपने घर पर आराम कर रही थीं। तभी उनका नाती चिंटू दाहिया (23) वहां पहुंचा। किसी बात को लेकर वह नाराज था। उसने आव देखा न ताव, सीधे ब्लेड निकाली और अपनी बुजुर्ग दादी के गले पर वार कर दिया। खून से लथपथ दादी की चीखें सुनकर परिजन दौड़े, लेकिन तब तक आरोपी चिंटू वहां से भाग खड़ा हुआ।

नशे का आदि है चिंटू पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार, आरोपी चिंटू दाहिया नशे का बुरी तरह आदी है। आशंका जताई जा रही है कि उसने दादी से नशे के लिए पैसे मांगे होंगे। जब दादी ने इनकार किया या पैसे नहीं दिए, तो नशे की तलब में उसने अपना आपा खो दिया और उन पर हमला कर दिया।