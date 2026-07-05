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पहले पत्नी को मारी गोली, फिर खुद भी कर लिया सुसाइड; भिंड में हैवान पति की मौत

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भिंड
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मध्य प्रदेश में एक शख्स ने पहले पत्नी को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली। इस घटना में पति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। पत्नी का इलाज चल रहा है।

पहले पत्नी को मारी गोली, फिर खुद भी कर लिया सुसाइड; भिंड में हैवान पति की मौत

मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां मौ थाना इलाके में घरेलू विवाद के चलते एक शख्स ने अपनी पत्नी को गोली मारकर घायल कर दिया और बाद में स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। घटना के बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहां गंभीर हालत में उसका इलाज किया जा रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

पहले पत्नी को फिर खुद को भी मारी गोली

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि गोहद अनुभाग के मौ थाना क्षेत्र के बमरौली गांव निवासी 40 वर्षीय मनोज यादव शनिवार देर शाम अपनी पत्नी रामदेवी और पुत्री मोहिनी के साथ गांव के बाहर स्थित गौशाला पहुंचा था। कमरे के भीतर पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान मनोज ने अवैध कट्टे से पत्नी के पैर में गोली मार दी। गोली लगने के बाद घायल महिला जान बचाकर बाहर की ओर भागी। इसके बाद मनोज ने उसी हथियार से अपने माथे पर गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के समय उनकी बेटी भी वहां मौजूद थी। बेटी ने ये सबकुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा।

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पत्नी की स्थिति गंभीर

इस मामले की सूचना मिलने पर मौ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया। घायल रामदेवी को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भिण्ड रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। महिला की स्थिति गंभीर लेकिन स्थिर बताई गई है।

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पुलिस ने दर्ज किया केस

इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में घटना का कारण गृहकलह माना जा रहा है। लेकिन इसकी जांच दूसरे एंगल से भी की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो बाद में जानलेवा हो गया। पति ने खुद को गोली मारी और पत्नी की भी जान लेने की कोशिश की। हालांकि विवाद की वास्तविक वजह का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद ही घटना के कारणों का खुलासा किया जाएगा।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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