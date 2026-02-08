ग्वालियर में शख्स बना हैवान! पत्नी को गोलियों से भून दिया; शरीर में मिली 6 बुलेट
एमपी के ग्वालियर में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां शनिवार देर रात शख्स ने पत्नी पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां शनिवार देर रात शख्स ने पत्नी पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शख्स की उसकी पत्नी से किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद गुस्से में उसने कट्टा निकालकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गोली सीधे सीने पर लगने से महिला मौके पर ही गिर गई और उसकी मौत हो गई।
मामूली बहस बनी जानलेवा
मामला थाटीपुर थाना क्षेत्र की दर्पण कॉलोनी के पास स्थित मॉडल स्कूल के पास हुई। मृतका का नाम रूचि तोमर है। आरोपी पति सोनू तोमर है। जानकारी के अनुसार रात लगभग 11 बजे दोनों के बीच घरेलू बहस हुई, जो धीरे-धीरे हाथापाई और गुस्से में बदल गई। बहस के दौरान सोनू ने कट्टा निकालकर पत्नी पर फायर कर दिया।
शरीर में लगीं 6 गोलियां
गोली की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे, लेकिन तब तक सोनू घर से भाग चुका था। महिला फर्श पर लहूलुहान पड़ी मिली। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक रूचि की जान नहीं बचाई जा सकी। मृतका के शरीर में 6 गोलियां लगी थीं। मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी जांच में मौजूद रहे।
स्थानीय लोगों ने बताया कि गोलियों की आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला दहशत में था। कुछ ने तीन तो कुछ ने चार-पांच गोलियों की आवाज सुनी। पुलिस आरोपी की तलाश में उसके घर और अन्य ठिकानों पर दबिश दे रही है। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि यह हत्या घरेलू विवाद के चलते हुई और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है।
