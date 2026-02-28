स्कूटर चलाकर 370 km दूर उज्जैन पहुंचा युवक, प्रेमिका ने बात नहीं की तो उसी के घर में दे दी जान
कुछ ही देर बाद निखिल आंगन में गया और अपने साथ लाई पिस्टल से खुद के सीने में गोली मार ली। जिसके बाद गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। इस दौरान युवक वहां लहूलुहान हालत में पड़ा था। आसपास के लोगों ने फौरन पुलिस को सूचना दी।
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में प्यार में पागल एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए स्कूटर चलाकर करीब 370 किलोमीटर दूर स्थित उज्जैन पहुंचा और वहां उसके घर पहुंचकर खुद को गोली मारकर जान दे दी। इस दौरान उसने प्रेमिका की दीदी और जीजा को कमरे में बंद कर दिया था। बताया जा रहा है कि लड़की उससे बात नहीं कर रही थी और वह उससे एकबार बात करने की जिद कर रहा था। लड़की के ना मानने पर उसने यह कदम उठा लिया। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भागकर आए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। मृतक की पहचान बैतूल जिले के सारणी में रहने वाले निखिल आहके के रूप में हुई है।
यह घटना शनिवार शाम को उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र की बंगाली कॉलोनी में हुई। निखिल का युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए ही बैतूल के सारणी से यहां पहुंचा था। युवती दो दिन पहले ही अपने जीजा के घर उज्जैन आई थी। निखिल से बातचीत नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से निखिल टेंशन में आ गया था। उसकी परेशानी का आलम यह था कि वह करीब 350 किलोमीटर बैतूल से स्कूटी चलाकर शनिवार को उज्जैन पहुंचा था। हालांकि यहां आने के बाद उसने पिस्तौल से खुद को गोली मार ली
प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से प्रेमिका उससे बात नहीं कर रही थी, इसलिए उससे मिलने के लिए युवक लड़की की दीदी के घर पहुंच गया। इसी दौरान उसने खुद को सीने में गोली मार ली। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने युवक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया और फिलहाल यह पता लगा रही है कि मृतक के पास वह हथियार कहां से आया था और यह कदम उसने किन परिस्थितियों में उठाया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार युवक निखिल शनिवार शाम करीब 5.30 से 6 बजे के बीच अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने बंगाली कॉलोनी पहुंचा था। इस दौरान घर में उस समय युवती के अलावा उसकी बड़ी बहन और जीजा विनय गायनी, उनकी साली और एक बच्चा मौजूद था। निखिल घर में घुसा। इसके बाद उसने विनय की पत्नी और बच्चे को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद वह घर के अहाते में चला गया।
विनय की पत्नी ने बताया कि घर में घुसते ही निखिल ने कहा, आपकी बहन मुझसे बात नहीं कर रही, उससे कहो मुझसे बात करे। इस पर युवती ने अपनी बहन से उसे वापस जाने के लिए कहने को कहा। इसी बीच कुछ ही देर बाद निखिल अहाते में गया और अपने साथ लाई पिस्टल से खुद के सीने में गोली मार ली। जिसके बाद गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। इस दौरान युवक वहां लहूलुहान हालत में पड़ा था। आसपास के लोगों ने फौरन पुलिस को सूचना दी।
सीएसपी दीपिका शिंदे ने बताया कि नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरील और उनकी टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि निखिल के पास हथियार कैसे आया। उसने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया। साथ ही अन्य बातों को लेकर भी मामले की जांच जारी है।
रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।