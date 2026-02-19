Hindustan Hindi News
लिफ्ट देकर होटल ले गया, दतिया में 2 दिन तक महिला के साथ किया रेप; केस दर्ज

Feb 19, 2026 12:11 pm IST Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
मध्य प्रदेश दतिया में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के चिरूला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 22 साल की विवाहिता को गांव के ही युवक ने जबरन अगवा कर लिया और दो दिन तक अलग-अलग जगह ले जाकर उसके साथ रेप किया।

मध्य प्रदेश दतिया में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के चिरूला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 22 साल की विवाहिता को गांव के ही युवक ने जबरन अगवा कर लिया और दो दिन तक अलग-अलग जगह ले जाकर उसके साथ रेप किया। आरोपी ने बदनामी और परिवार को जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता को चुप रहने पर मजबूर किया। पुलिस ने जांच के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बाइक से लिफ्ट के बहाने किया रेप

पीड़िता के मुताबिक वह अपने घर से दतिया बाजार जाने के लिए निकली थी। गांव के बाहर डगरई रोड पर आरोपी बंटी उर्फ संजीव अहिरवार मिला। उसने दतिया छोड़ने का झांसा देकर जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और बाइक झांसी की ओर मोड़ दी। अब महिला ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

जान से मारने की दी थी धमकी

आरोपी पीड़िता को झांसी बस स्टैंड से बस में बैठाकर गुना ले गया। वहां रात करीब साढ़े नौ बजे एक होटल में ले जाकर मारपीट की और जबरन गलत काम किया। पीड़िता के रात आरोपी ने उसके साथ रेप किया और किसी को बताने पर बदनाम करने व परिवार को खत्म करने की धमकी देता रहा। मौका पाकर पीड़िता आरोपी को बिना बताए बस से भाग निकली और दतिया पहुंचकर परिजनों से मिली। डर और धमकियों के कारण उस समय उसने पूरी सच्चाई किसी को नहीं बताई। इसके बाद आरोपी ने फिर से मोहल्ले में मिलकर पीड़िता पर दबाव बनाया और गाली गलौज की।

लगातार डर और मानसिक प्रताड़ना के बाद आखिरकार पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने भाई और माता-पिता को दी।परिजनों के साथ वह बुधवार रात चिरूला थाने पहुंची शिकायत दी की।पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी बंटी उर्फ संजीव अहिरवार के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी नितिन भार्गव ने बताया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

