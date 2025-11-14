'तुम्हें धीरेंद्र शास्त्री से मिलवा दूंगा', शादी का वादा कर सेवादार ने किया रेप; केस दर्ज
संक्षेप: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक लालच देकर रेप करने का मामला सामने आया है। यहां एक युवती ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के सेवादार पर उनसे मिलाने के नाम पर नजदीकियां बढ़ाने और दोस्ती करने के बाद शादी का झांसा देते हुए रेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक लालच देकर रेप करने का मामला सामने आया है। यहां एक युवती ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के सेवादार पर उनसे मिलाने के नाम पर नजदीकियां बढ़ाने और दोस्ती करने के बाद शादी का झांसा देते हुए रेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने संबंधित मामले में युवती के तरफ से रेप का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।
मामला छतरपुर जिले की सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाले युवक महेंद्र दुबे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के काफी नजदीक है महेंद्र दुबे की कई फोटो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ वायरल है। पीड़ित युवती ने बताया कि वह एक यात्रा के दौरान महेंद्र दुबे से संपर्क में आई थी, इसके बाद महेंद्र दुबे ने उस से नजदीकियां बढ़ाई और कहा कि वह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उसकी मुलाकात करा देगा।
युवती ने बताया की मुलाकातें नजदीकी में बदल गईं और उसके बाद आरोपी महेंद्र दुबे ने उससे शादी करने का वादा किया। लड़की ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। पीड़िता ने कहा कि महेंद्र दुबे पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसने यह बात छुपा कर रखी थी और युवती को जब यह बात पता लगी तो उसने आरोपी महेंद्र दुबे के खिलाफ सिविल लाइन थाना पहुंचकर मामला दर्ज कर दिया।
सोशल मिडिया पर पिछले कई दिनों से यह मामला सुर्खियां बटोर रहा है। पीड़िता कई दिनों से आरोपी के गिरफ्तार की मांग कर रही है। मामले में ASP आदित्य पटले ने जानकारी देते हुए बताया की मामला संज्ञान में आते ही आरोपी के खिलाफ बलात्कार की बीएनएस की धारा 69 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं पीड़िता ने कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट कर मोबाइल छीनने का आरोप लगाया है पुलिस का कहना है की अगर पीड़िता थाने आकर इस तरह की कोई शिकायत करती है तो मामला दर्ज किया जाएगा|