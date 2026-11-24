बेटी ने की लव मैरिज तो पिता ने जीते जी कर दिया अंतिम संस्कार! 200 रिश्तेदारों के सामने तोड़े सभी रिश्ते
मध्य प्रदेश के रतलाम में शादी की तैयारियां कर रहे परिवार को तब झटका लगा, जब बेटी ने लव मैरिज कर ली। इस बात से पिता इतना नाराज हुआ कि उसने अपनी बेटी का जीते जी अंतिम संस्कार कर दिया।
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां बेटी के प्रेम विवाह से नाराज पिता ने अपनी ही जिंदा बेटी को मृत मानते हुए उसकी गोरनी का आयोजन कर दिया। इतना ही नहीं, इस आयोजन में परिवार के सदस्यों के साथ समाज और आसपास के करीब 200 से 250 लोग भी शामिल हुए। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
क्या था पूरा मामला
मामला मोना प्रजापत से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, आगामी 3 दिसंबर को मोना की शादी परिवार की सहमति से होने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। सजावट और शहनाई की गूंज सुनाई देने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही मोना ने अपने प्रेमी दीपक धाकड़ के साथ घर से जाकर प्रेम विवाह कर लिया। बेटी के इस फैसले से नाराज पिता गोपाल प्रजापत ने एक बड़ा सामाजिक आयोजन करते हुए हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार बेटी की गोरनी की रस्म संपन्न कराई। पंडित की मौजूदगी में पूजा-पाठ और धार्मिक विधियां की गईं। परिवार ने मोना को मृत मानते हुए उसकी आत्मा की शांति के लिए यह आयोजन किया।
स्टांप पेपर पर लिख खत्म किया रिश्ता
पिता ने बाकायदा स्टांप पेपर पर एक लिखित एग्रीमेंट तैयार कर मोना प्रजापत और उसके पति दीपक धाकड़ से हमेशा के लिए सभी पारिवारिक रिश्ते खत्म करने की घोषणा भी की है।पिता गोपाल प्रजापत का कहना है कि इस आयोजन के जरिए समाज और युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को अपने माता-पिता की भावनाओं और उनके आदर्शों का सम्मान करना चाहिए, उनका कहना है कि अब से वे अपनी बेटी को मृत मान चुके हैं।इस आयोजन में मोना के भाई ने भी पिता के साथ नाराजगी जताते हुए बहन के खिलाफ गोरनी की रस्म में हिस्सा लिया। वहीं समाज और आसपास के लोग भी इस आयोजन में शामिल हुए।
क्या बोले पंडित
गोरनी की पूजा संपन्न कराने वाले पंडित प्रदीप व्यास का कहना है कि सामान्य तौर पर जीवित व्यक्ति के लिए इस तरह की गोरनी नहीं होती, लेकिन इस आयोजन के माध्यम से समाज और आने वाली पीढ़ी को संदेश देने का प्रयास किया गया है कि युवा अपने माता-पिता की भावनाओं और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने जावरा क्षेत्र में चर्चा छेड़ दी है, एक तरफ बेटी का प्रेम विवाह और दूसरी तरफ पिता द्वारा उसे जीवित रहते हुए मृत मानकर सामाजिक रस्में निभाना, कई सवाल खड़े कर रहा है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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