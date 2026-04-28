सति माता के मंदिर में शख्स ने चढ़ाई जीभ, बोला- गुरु का आदेश था
मध्यप्रदेश के भिंड जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने कथित 'गुरु के आदेश' का हवाला देते हुए मंदिर परिसर में अपनी ही जीभ काट ली।
मध्यप्रदेश के भिंड जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने कथित 'गुरु के आदेश' का हवाला देते हुए मंदिर परिसर में अपनी ही जीभ काट ली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और इसे लेकर अंधविश्वास, मानसिक स्थिति और सामाजिक प्रभाव पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक, ग्राम भारौली निवासी 21 साल का आकाश, जो स्थानीय सरपंच उदयवीर का भतीजा बताया जा रहा है, दोपहर के समय सती माता मंदिर पहुंचा। वहां उसने अचानक चाकू निकाला और मंदिर परिसर में ही अपनी जीभ काट ली। यह दृश्य देख मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए और तुरंत परिजनों को सूचना दी गई।
घटना के बाद परिजन और ग्रामीण युवक को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया। डॉक्टरों के अनुसार, युवक की जीभ पर गंभीर चोट आई है, जिसके कारण उसे बोलने में दिक्कत हो रही है। हालांकि फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई। भारौली थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और युवक से पूछताछ के साथ मंदिर परिसर में मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
'गुरु का आदेश मिला'
सबसे चौंकाने वाली बात युवक के बयान में सामने आई। आकाश ने कहा कि उसे खुद नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन गुरु का आदेश मिलने के कारण उसने यह कदम उठाया।उसने कुछ स्थानीय कथित बाबाओं और दरबार लगाने वालों पर लोगों को गुमराह करने और ठगी करने के आरोप भी लगाए। युवक ने दावा किया कि कुछ लोगों ने उसे राक्षस बताया, जबकि वह उनके पाखंड को उजागर कर रहा था।
उसने खुले तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि यदि किसी दरबार में वाकई में दिव्य शक्ति है, तो वे उसकी कटी हुई जीभ को जोड़कर दिखाएं। आकाश ने यह भी स्पष्ट किया कि वह केवल श्री श्री 1008 शिवमोहन सरकार” को मानता है और अन्य किसी कथित तांत्रिक या भूत-प्रेत से जुड़े दावों को नहीं मानता।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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