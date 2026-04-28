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सति माता के मंदिर में शख्स ने चढ़ाई जीभ, बोला- गुरु का आदेश था

Apr 28, 2026 09:38 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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मध्यप्रदेश के भिंड जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने कथित 'गुरु के आदेश' का हवाला देते हुए मंदिर परिसर में अपनी ही जीभ काट ली।

सति माता के मंदिर में शख्स ने चढ़ाई जीभ, बोला- गुरु का आदेश था

मध्यप्रदेश के भिंड जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने कथित 'गुरु के आदेश' का हवाला देते हुए मंदिर परिसर में अपनी ही जीभ काट ली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और इसे लेकर अंधविश्वास, मानसिक स्थिति और सामाजिक प्रभाव पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक, ग्राम भारौली निवासी 21 साल का आकाश, जो स्थानीय सरपंच उदयवीर का भतीजा बताया जा रहा है, दोपहर के समय सती माता मंदिर पहुंचा। वहां उसने अचानक चाकू निकाला और मंदिर परिसर में ही अपनी जीभ काट ली। यह दृश्य देख मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए और तुरंत परिजनों को सूचना दी गई।

घटना के बाद परिजन और ग्रामीण युवक को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया। डॉक्टरों के अनुसार, युवक की जीभ पर गंभीर चोट आई है, जिसके कारण उसे बोलने में दिक्कत हो रही है। हालांकि फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई। भारौली थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और युवक से पूछताछ के साथ मंदिर परिसर में मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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'गुरु का आदेश मिला'

सबसे चौंकाने वाली बात युवक के बयान में सामने आई। आकाश ने कहा कि उसे खुद नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन गुरु का आदेश मिलने के कारण उसने यह कदम उठाया।उसने कुछ स्थानीय कथित बाबाओं और दरबार लगाने वालों पर लोगों को गुमराह करने और ठगी करने के आरोप भी लगाए। युवक ने दावा किया कि कुछ लोगों ने उसे राक्षस बताया, जबकि वह उनके पाखंड को उजागर कर रहा था।

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उसने खुले तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि यदि किसी दरबार में वाकई में दिव्य शक्ति है, तो वे उसकी कटी हुई जीभ को जोड़कर दिखाएं। आकाश ने यह भी स्पष्ट किया कि वह केवल श्री श्री 1008 शिवमोहन सरकार” को मानता है और अन्य किसी कथित तांत्रिक या भूत-प्रेत से जुड़े दावों को नहीं मानता।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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