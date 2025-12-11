MP में युवक ने पत्नी के साथ अश्लील वीडियो बना किया वायरल, 7 महीने पहले हुई शादी; महिला बोली- वह इंसान नहीं दरिंदा

संक्षेप: आरोपी युवक के साले का कहना है कि जीजा ने शादी से पहले 3 लाख रुपए मांगे थे, जिनमें से 2 लाख रुपए तो उसी वक्त दे दिए थे, लेकिन एक लाख रुपए हम नहीं दे पाए थे, और उसी रकम के नहीं मिलने की खुन्नस में आरोपी ने यह हरकत की है।

मध्य प्रदेश के रीवा से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां पर एक युवक पर पोर्न स्टार बनने की सनक इस कदर सवार हो गई, कि उसने अपनी पत्नी के साथ ही अपना अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसके लिए उसने वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भेज दिया। उसे लगता था कि ऐसा करके वह वायरल और फेमस हो जाएगा। युवक की शादी सिर्फ 7 महीने पहले ही हुई है और इस हरकत को उसने अपनी पत्नी को बताए बिना अंजाम दिया। अब पत्नी का कहना है कि युवक ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उधर युवक के साले का आरोप है कि दहेज के एक लाख रुपए नहीं मिलने का बदला लेने के लिए आरोपी ने इस कृत्य को किया है। उधर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी युवक पोर्न साइट्स देखने का आदी है और वह इन वीडियो में दिखने वाले एक्टर्स को ही अपना आदर्श मानता था। इन वीडियो की दीवानगी उसके सिर पर इतनी थी कि उस पर भी पोर्न स्टार बनने का भूत सवार हो गया। जिसके चलते उसने पत्नी के साथ अपना 13 मिनट 14 सेकेंड का अश्लील वीडियो बनाया और उसे जानबूझकर कुछ करीबी रिश्तेदारों को भेज दिया।

युवक बोला- जानबूझकर किया, कोई अफसोस नहीं महिला को पति की इस हरकत की जानकारी तब लगी जब कुछ रिश्तेदारों ने उसे इस बारे में बताया। तब महिला को लगा कि गलती से यह वीडियो वायरल हो गया होगा, जिसके बाद उसने पति को इस बारे में बताया, लेकिन महिला को उस वक्त बुरी तरह झटका लगा, जब युवक ने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि यह सब उसने जानबूझकर किया है और उसे इसका कोई पछतावा भी नहीं है।

पत्नी बोली- मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही युवक की पत्नी का कहना है कि उसके पति ने वह वीडियो अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजा था, जिसके बाद अब उसके पास जगह-जगह से फोन आ रहे हैं। ऐसे में वह बुरी तरह अपमानित महसूस कर रही है और समाज में किसी से नजरें नहीं मिला पा रही है। महिला का कहना है कि पति ने उसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी।

साला बोला- दहेज की राशि नहीं मिलने का बदला लिया उधर महिला के भाई ने इस मामले को दहेज प्रताड़ना से जुड़ा बताया है। उसका कहना है कि आरोपी युवक दहेज की मांग के लिए अक्सर बहन से झगड़ता था और हमें भी धमकाता था। पीड़िता के भाई ने बताया कि आरोपी के साथ उसकी बहन की शादी इस साल 10 मई को यानी करीब 7 महीने पहले हुई थी और इसके बाद से ही दहेज को लेकर तनाव बना हुआ था। भाई के अनुसार आरोपी युवक ने शादी से पहले 3 लाख रुपए मांगे थे, जिनमें से 2 लाख रुपए तो उसी वक्त दे दिए थे, लेकिन एक लाख रुपए हम नहीं दे पाए थे, और उसी रकम के नहीं मिलने की खुन्नस में आरोपी ने यह हरकत की है।