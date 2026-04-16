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बैतूल में रिश्तों का कत्ल! नशे के लिए पैसे नहीं मिले तो बेटे ने मां की कर दी हत्या; श्मशान से गिरफ्तार

Apr 16, 2026 11:37 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बैतूल
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एमपी के बैतूल जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने मां-बेटे जैसे पवित्र रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। नशे की लत में डूबे एक युवक ने पैसे नहीं मिलने पर अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया।

बैतूल में रिश्तों का कत्ल! नशे के लिए पैसे नहीं मिले तो बेटे ने मां की कर दी हत्या; श्मशान से गिरफ्तार

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने मां-बेटे जैसे पवित्र रिश्ते को भी कलंकित कर दिया। नशे की लत में डूबे एक युवक ने पैसे नहीं मिलने पर अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। घटना आमला थाना क्षेत्र की है जहा पर बेटे ने अपनी मां की हत्या कर अंतिम संस्कार का प्रयास किया। वही पुलिस ने आरोपी को मोक्षधाम से गिरफ्तार किया और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार 14 अप्रैल को अंजनी उबनारे, निवासी सौंसर (जिला पांढुर्णा) ने डायल 112 पर सूचना दी कि उसकी बहन शकुंतला गुजरे (62), निवासी बोडखी की शव यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि शव पर चोट के निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई गई। सूचना मिलते ही आमला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमला में पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शकुंतला गुजरे की मौत का कारण खून बहना बताया गया। इसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और महिला के बेटे दीपांशु गुजरे को आरोपी बनाया।

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आरोपी बेटा गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने बोडखी निवासी आरोपी दीपांशु गुजरे (32) को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दीपांशु ने बताया कि वह शराब का आदी है और पहले भोपाल के नशा मुक्ति केंद्र में भी रह चुका है। करीब एक महीने पहले आमला लौटने के बाद वह अपनी मां से शराब के लिए पैसे मांगता था।हत्या के बाद आरोपी ने खून के निशान पानी से साफ कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। वह शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहा था, तभी पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए उसे पकड़ लिया।

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इन धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के मामले में 121/26 और धारा 103(1) बीएनएस के तहत प्रकरण किया गया। आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लोहे का पाइप, चप्पल, मृतिका के कपड़े और चादर जब्त कर ली है। मामले में धारा 238 बीएनएस भी जोड़ी गई है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है।

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रिपोर्ट: विजेन्द्र यादव

Mohammad Azam

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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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