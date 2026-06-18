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शिवपुरी में मर्डर! क्लीनिक संचालक की पीट-पीटकर हत्या, दो दर्जन से ज्यादा लोगो में किया हमला

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरी
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मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां घर में बैठे क्लीनिक संचालक की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद परिजनों ने चक्काजाम कर दिया है।

शिवपुरी में मर्डर! क्लीनिक संचालक की पीट-पीटकर हत्या, दो दर्जन से ज्यादा लोगो में किया हमला

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के भयावन गांव में एक महिला से जुड़े पुराने विवाद को लेकर 40 साल के क्लीनिक संचालक प्रभान सिंह लोधी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने भौंती थाने के सामने पिछोर-शिवपुरी मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनमें से 15 नामजद हैं।

मृतक की पत्नी मीना लोधी ने पुलिस को बताया कि शाम प्रभान सिंह घर में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी आरोपियों की भीड़ गाली-गलौज करती हुई घर में घुस आई। प्रभान को जबरन घर से बाहर घसीट ले गए। उन पर लाठियों, डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। जब पत्नी मीना, भाई कृपाराम लोधी और दामाद सचिन लोधी बीच-बचाव करने पहुंचे तो हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट की।हमलावर प्रभान को अधमरा और मृत समझकर मौके से भाग निकले। परिजन उन्हें तुरंत पिछोर अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

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प्रेम-प्रसंग से जुड़ा है मामला

इस मामले की जानकारी देते हुए पिछोर एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया कि मामला एक महिला और प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। इस साल अप्रैल में संबंधित महिला की शादी ओरछा में हुई थी, लेकिन वह ससुराल जाने को तैयार नहीं थी। शाम को महिला के साथ उसके परिजन ने मारपीट की थी। थाने पहुंचकर महिला ने अपने पिता और एक भाई के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी।शिकायत के बाद वह प्रभान लोधी के साथ जाने की इच्छा जता रही थी, जबकि उसके परिजन इसका विरोध कर रहे थे। मामले को लेकर तनाव बढ़ने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और महिला को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया था। यहीं से दोनों पक्षों के बीच विवाद और गहरा गया।

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प्रभान लोधी की पत्नी और उनकी दो बेटियां भौंती थाने पहुंचीं। उन्होंने छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की। वहीं, महिला पक्ष के लोग भी थाने पहुंच गए। उन्होंने प्रभान लोधी पर कट्टा दिखाकर धमकाने के आरोप लगाया। थाना परिसर पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर गांव वापस भेज दिया। इसके करीब एक घंटे बाद क्लीनिक संचालक प्रभान लोधी पर हमला कर दिया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। क्लीनिक संचालक की मौत की खबर मिलते ही आक्रोशित परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण भौंती थाने पहुंच गए। परिजनों की मांग थी कि वारदात में शामिल सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर पिछोर-शिवपुरी मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। बाद में पुलिस अधिकारियों की समझाइश और सख्त कार्रवाई के भरोसे के बाद जाम खोला गया।

एसडीओपी के मुताबिक, रामनिवास पाल, देवेन्द्र पाल, राजू पाल, बलवीर पाल, सुदामा पाल, परमेश्वरदास पाल, मिजाजी पाल, केशपाल, प्रदीप पाल, दिनेश पाल, अंगद लोधी, अनिल लोधी, पुष्पेन्द्र पाल, शैतान पाल और मोहर सिंह पाल के अलावा 15 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है।

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