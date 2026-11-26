इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में सिग्नेचर हाइट्स के सामने खाली प्लॉट पर मिले जले हुए शव के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जिस युवक को परिवार के लोग तलाश रहे थे, उसकी हत्या किसी अनजान दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसके ही दोस्त ने की थी। आरोपी को शक था कि मृतक उसकी पत्नी से बातचीत करता है।

इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में सिग्नेचर हाइट्स के सामने खाली प्लॉट पर मिले जले हुए शव के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जिस युवक को परिवार के लोग तलाश रहे थे, उसकी हत्या किसी अनजान दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसके ही दोस्त ने की थी। आरोपी को शक था कि मृतक उसकी पत्नी से बातचीत करता है। इसी संदेह ने उसके भीतर इस कदर नफरत भर दी कि उसने दोस्त को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए शव को पुराने कपड़ों और घरेलू सामान के बीच रखकर आग के हवाले कर दिया।

पुलिस ने इस मामले में ई-रिक्शा चालक अजय कपारिया को गिरफ्तार किया है। वह गरीब नवाज कॉलोनी का रहने वाला है। मृतक की पहचान श्रेयांश नगर (छोटा बांगड़दा) निवासी विनय उर्फ हरिओम के रूप में हुई है। विनय भी ई-रिक्शा चलाकर अपना गुजर-बसर करता था।

जैकेट दिलाने के बहाने ले गया, गांजा पिलाकर रची हत्या की साजिश पुलिस पूछताछ में आरोपी अजय ने बताया कि उसे शक था कि विनय उसकी पत्नी से बातचीत करता है। इसी बात को लेकर उसके मन में विनय के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही थी। 21 नवंबर को उसने विनय को जैकेट दिलाने का झांसा दिया और अपने मामा के घर साउथ तोड़ा ले गया। वहां दोनों ने गांजे का सेवन किया। आरोपी ने मौका देखकर वारदात को अंजाम दिया। शाम करीब सात बजे जब नशे के कारण विनय की आंखें बंद होने लगीं, तब अजय ने टीवी की आवाज तेज कर दी, ताकि बाहर किसी को संघर्ष या चीखने की आवाज सुनाई न दे। इसके बाद उसने विनय का गला घोंट दिया। इतना ही नहीं, उसकी मौत सुनिश्चित करने के लिए गर्दन पर पैर रखकर कंबल से भी गला कस दिया।

रातभर घूमता रहा आरोपी हत्या के बाद आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी। रात करीब आठ बजे मामा के घर पहुंचने से पहले उसने विनय के शव को अपने ई-रिक्शा में रख लिया। इसके साथ ही घर में रखे पुराने कपड़े, गुदड़ी, रजाई और गद्दे भी रिक्शा में भर लिए। इसके बाद वह अलग-अलग रास्तों से घूमता रहा। आरोपी सपना-संगीता रोड, नौलखा, आईटी पार्क और नेमावर रोड होते हुए आगे बढ़ा। रात करीब पौने दस बजे वह आरई-2 क्षेत्र की सुनसान जगह पर पहुंचा। यहां उसने शव को कचरे के ढेर पर डाल दिया और घर से लाए पुराने कपड़ों व अन्य सामान से ढककर आग लगा दी। वारदात के बाद वह रास्ता बदलकर वहां से फरार हो गया।

हत्या के बाद परिवार के साथ थाने पहुंचा आरोपी इस हत्याकांड का एक चौंकाने वाला पहलू यह भी सामने आया कि विनय की हत्या करने के बाद आरोपी अजय ने खुद को परिवार के सामने बेखबर दिखाने की कोशिश की। अगले दिन विनय के पिता जगदीश सोलंकी ने जब उससे बेटे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह विनय को रात में ही छोड़ आया था। आरोपी इसके बाद विनय के परिजनों के साथ एरोड्रम थाने भी पहुंचा और गुमशुदगी या अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही। परिजनों के मुताबिक, पुलिसकर्मियों ने उस समय अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद परिवार अपने स्तर पर विनय की तलाश में जुटा रहा। मंगलवार को जले हुए शव की पहचान होने के बाद अधिकारियों ने मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए और प्रकरण दर्ज किया गया।

सिर में लगी सर्जिकल प्लेट ने खोला हत्या का राज पुलिस के लिए जले हुए शव की पहचान करना बड़ी चुनौती थी। इस दौरान पोस्टमार्टम के समय मृतक के सिर में लगी मेडिकल सर्जिकल प्लेट पुलिस के लिए अहम सुराग बन गई। प्लेट पर दर्ज यूनिक सीरियल नंबर के आधार पर पुलिस अरविंदो अस्पताल पहुंची। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि विनय का पिछले साल ऑपरेशन हुआ था और उसके सिर में यही प्लेट लगाई गई थी। इस मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर शव की पहचान विनय के रूप में हो सकी। इस तरह शरीर के अन्य हिस्सों के बुरी तरह जल जाने के बावजूद सर्जिकल प्लेट ने पुलिस को मृतक तक पहुंचा दिया। विनय की बहन ने भी उसकी पहचान से जुड़ी एक अहम जानकारी दी। उसने बताया कि पत्नी से तलाक होने के बाद विनय ने अपने शरीर पर बाज का टैटू बनवाया था।

एक और युवक को मारने की फिराक में था आरोपी पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि अजय के निशाने पर केवल विनय ही नहीं था। वह नानकू नाम के एक अन्य युवक को भी मारने की तैयारी कर रहा था। उसे नानकू पर भी अपनी पत्नी से बातचीत करने का शक था। हालांकि, नानकू के बाहर चले जाने के कारण उसकी जान बच गई।

डीसीपी जोन-1 नरेंद्र सिंह रावत के अनुसार, मामले में आरोपी अजय कपारिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हत्या के पीछे की पूरी परिस्थितियों और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आए घटनाक्रम ने दोस्ती, शक और आपराधिक मानसिकता के खतरनाक मेल को उजागर कर दिया है।