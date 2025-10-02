man killed by family after objecting daughtr in laws dance in durga pooja pandal in mauganj mp ससुर ने बहू को डांस से किया मना, MP में पोते ने मार दिया फावड़ा; शख्स की मौत, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़man killed by family after objecting daughtr in laws dance in durga pooja pandal in mauganj mp

एमपी में दुर्गा पूजा के अवसर पर दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के मऊगंज जिले में एक शख्स की उसके ही घरवालों ने हत्या कर दी, क्योंकि शख्स ने अपनी बहू के पंडाल में डांस करने पर आपत्ति जताई थी। 

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, मऊगंजThu, 2 Oct 2025 09:15 AM
मध्य प्रदेश में दुर्गा पूजा के अवसर पर दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के मऊगंज जिले में एक शख्स की उसके ही घरवालों ने हत्या कर दी, क्योंकि शख्स ने अपनी बहू के पंडाल में डांस करने पर आपत्ति जताई थी। शख्स की आपत्ति के बाद पत्नी, बेटे और पोते ने मिलकर शख्स को मार डाला।

मामला एमपी के मऊगंज जिले का है। यहां के 62 साल के रामरति विश्वकर्मा की बहू दुर्गा पूजा पंडाल में डांस करने की योजना बना रही थी। इसकी जानकारी जब ससुर रामरति विश्वकर्मा को हुई तो उन्होंने इसपर आपत्ति जताई और बहु को डांस करने से मना कर दिया। इस दौरान घर में विवाद खड़ा हो गया। इस दौरान विवाद इतना आगे बढ़ गया कि रामरति के पोते ने गुस्से में फावड़े से हमला कर दिया। पोते के बाद बेटे और पत्नी ने भी रामरति पर हमला कर दिया। इस हमले में बेटे और पत्नी ने डंडे से उसे खूब पीटा और गंभीर रूप से घायल कर दिया।

इस मामले की सूचना जब पुलिस को हुई तो पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। तीनों को ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

