ससुर ने बहू को डांस से किया मना, MP में पोते ने मार दिया फावड़ा; शख्स की मौत

मध्य प्रदेश में दुर्गा पूजा के अवसर पर दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के मऊगंज जिले में एक शख्स की उसके ही घरवालों ने हत्या कर दी, क्योंकि शख्स ने अपनी बहू के पंडाल में डांस करने पर आपत्ति जताई थी। शख्स की आपत्ति के बाद पत्नी, बेटे और पोते ने मिलकर शख्स को मार डाला।

मामला एमपी के मऊगंज जिले का है। यहां के 62 साल के रामरति विश्वकर्मा की बहू दुर्गा पूजा पंडाल में डांस करने की योजना बना रही थी। इसकी जानकारी जब ससुर रामरति विश्वकर्मा को हुई तो उन्होंने इसपर आपत्ति जताई और बहु को डांस करने से मना कर दिया। इस दौरान घर में विवाद खड़ा हो गया। इस दौरान विवाद इतना आगे बढ़ गया कि रामरति के पोते ने गुस्से में फावड़े से हमला कर दिया। पोते के बाद बेटे और पत्नी ने भी रामरति पर हमला कर दिया। इस हमले में बेटे और पत्नी ने डंडे से उसे खूब पीटा और गंभीर रूप से घायल कर दिया।