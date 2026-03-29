MP में 100 रुपए के लिए खूनी खेल, शख्स को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट
मध्य प्रदेश के बरवानी से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां केवल 100 रुपए के लिए एक शख्स बेरहमी से हत्या कर दी गई। शख्स की पहचान 35 साल के फूल सिंह के तौर पर हुई है।
मध्य प्रदेश के बड़वानी से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां केवल 100 रुपए के लिए एक शख्स बेरहमी से हत्या कर दी गई। शख्स की पहचान 35 साल के फूल सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के गिरफ्तार किया है। घटना 100 रुपए उधार देने से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक ने आरोपी को 100 रुपए उधार दिए थे और जब उसने पैसे मांगे तो उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।
आरोपियों की पहचान 23 साल के मनीष सोलंकी, 20 साल के वीरेंद्र सोलंकी और 19 साल के रणछोड़ सोलंकी के तौर पर हुई है। पति पुलिस स्टेशन के प्रभारी रामदास यादव ने बताया कि फूल सिंह ने कुछ समय पहले मनीष सोलंकी को 100 रुपये उधार दिए थे।
पैसे मांगने पर पीट-पीटकर हत्या
जब फूल सिंह ने पैसे वापस मांगे, तो शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को मनीष सोलंकी का उससे झगड़ा हो गया। उन्होंने बताया कि इसके बाज मनीष सोलंकी ने अपने साथियों वीरेंद्र सोलंकी और रणछोड़ सोलंकी के साथ मिलकर सिंह की बेरहमी से पिटाई की।
यादव ने कहा, फूल सिंह की छाती, गुप्तांगों और अन्य अंगों पर गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई। उन्होंने आगे बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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अदिति शर्मा
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