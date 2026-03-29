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MP में 100 रुपए के लिए खूनी खेल, शख्स को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

Mar 29, 2026 10:12 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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मध्य प्रदेश के बरवानी से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां केवल 100 रुपए के लिए एक शख्स बेरहमी से हत्या कर दी गई। शख्स की पहचान 35 साल के फूल सिंह के तौर पर हुई है।

MP में 100 रुपए के लिए खूनी खेल, शख्स को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

मध्य प्रदेश के बड़वानी से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां केवल 100 रुपए के लिए एक शख्स बेरहमी से हत्या कर दी गई। शख्स की पहचान 35 साल के फूल सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के गिरफ्तार किया है। घटना 100 रुपए उधार देने से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक ने आरोपी को 100 रुपए उधार दिए थे और जब उसने पैसे मांगे तो उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

आरोपियों की पहचान 23 साल के मनीष सोलंकी, 20 साल के वीरेंद्र सोलंकी और 19 साल के रणछोड़ सोलंकी के तौर पर हुई है। पति पुलिस स्टेशन के प्रभारी रामदास यादव ने बताया कि फूल सिंह ने कुछ समय पहले मनीष सोलंकी को 100 रुपये उधार दिए थे।

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पैसे मांगने पर पीट-पीटकर हत्या

जब फूल सिंह ने पैसे वापस मांगे, तो शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को मनीष सोलंकी का उससे झगड़ा हो गया। उन्होंने बताया कि इसके बाज मनीष सोलंकी ने अपने साथियों वीरेंद्र सोलंकी और रणछोड़ सोलंकी के साथ मिलकर सिंह की बेरहमी से पिटाई की।

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यादव ने कहा, फूल सिंह की छाती, गुप्तांगों और अन्य अंगों पर गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई। उन्होंने आगे बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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