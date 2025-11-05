Hindustan Hindi News
टाइपो की वजह से निर्दोष पर NSA, सालभर की जेल; MP में अदालत ने कलेक्टर को दी 'सजा'

संक्षेप: कागजों के हेरफेर और टाइपो एरर की वजह से ना सिर्फ एक निर्दोष व्यक्ति को जेल जाना पड़ा बल्कि उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) की सख्त धाराएं लगा दी गईं। शादी के तुरंत बाद फंसे युवक को एक साल से अधिक समय तक जेल में बिताना पड़ा।

Wed, 5 Nov 2025 10:21 AMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
कागजों के हेरफेर और टाइपो एरर की वजह से ना सिर्फ एक निर्दोष व्यक्ति को जेल जाना पड़ा बल्कि उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) की सख्त धाराएं लगा दी गईं। शादी के तुरंत बाद फंसे युवक को एक साल से अधिक समय तक जेल में बिताना पड़ा। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की दखल से ना सिर्फ पीड़ित को रिहाई मिली बल्कि गलत आदेश पर हस्ताक्षर करने की वजह से कलेक्टर साहब को जुर्माना पड़ा।

शहडोल के कलेक्टर केदार सिंह ने माना की अलग-अलग आदेशों की जांच और हस्ताक्षर के दौरान नामों में हेरफेर हो गई। अदालत ने इसे 'दिमाग का इस्तेमाल' नहीं किए जाने का मामला बताते हुए अधिकारी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। हाई कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की यह राशि सुशांत बैस को दी जाएगी जिन्हें बिना अपराध महीनों जेल में बंद रहना पड़ा।

केदार सिंह ने एक ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था जिस पर एनएसए के तहत आरोपी के रूप में नीरजाकांत द्विवेदी की जगह सुशांत बैस का नाम लिखा था। शहडोल जिले के बुडवा गांव के सुशांत को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और ए. के. सिंह की खंडपीठ ने मामले में कलेक्टर द्वारा शुरू में दायर किए गए 'फर्जी' हलफनामे पर अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया। यह कार्रवाई सुशांत के पिता हीरामणी बैस द्वारा अदालत में यह कहते हुए याचिका दायर करने के बाद की गई कि उनके बेटे को 9 सितंबर 2024 को अनुचित तरीके से जेल भेज दिया गया था।

पीठ ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिया कि वे कलेक्टर के आदेश का अनुमोदन करने के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करें।अदालत के आदेश में कहा गया है,'राज्य सरकार की ओर से भी बिल्कुल विचार नहीं किया गया है, अन्यथा वह हिरासत के आदेश को पढ़ने की जहमत उठाती।'गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अदालत को बताया था कि यह गड़बड़ी एक क्लर्क की 'टाइपिंग गलती' के कारण हुई और उस कर्मचारी को इसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में।
