फोन पर तीन तलाक देकर दूसरी शादी कर रहा था, पहली पत्नी के पहुंचते ही दूल्हा भागा; केस दर्ज
मध्य प्रदेश में तीन तलाक से जुड़ा चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। एक आदमी अपनी पहली पत्नी को फोन पर तीन तलाक देकर दूसरी शादी कर रहा था। इसी बीच पहली पत्नी वहां पहुंची और हंगामा करने लगी। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही दूल्हा मौके से फरार हो गया।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बहोड़ापुर स्थित मयूर गार्डन मैरिज हॉल में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक विवाह समारोह में दूल्हा बने युवक की पहली पत्नी अचानक पहुंच गई। महिला ने मंच पर चढ़कर पति को खींच लिया और जमकर हंगामा किया। बताया गया कि आरोपी पति ने पत्नी को फोन पर तीन बार तलाक कहकर खुद को अलग घोषित कर दिया था और अब दूसरी शादी कर रहा था।
हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही दूल्हा जीशान मिर्जा मौके से फरार हो गया। मैरिज गार्डन में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। इसकी शिकायत महिला ने बहोड़ापुर थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता नेहा खान निवासी कंपू ईदगाह का निकाह इस्लामपुर निवासी जीशान से हुआ था। शादी के एक महीने बाद ही पति का व्यवहार बदल गया। नेहा के अनुसार वह उससे मारपीट करने लगा और दहेज में एक लाख रुपए की मांग करने लगा। नेहा के पिता का निधन हो चुका है और वह अपनी मां के साथ रहती है। ऐसे में उसकी स्थिति का फायदा उठाकर ससुराल पक्ष ने उसे लगातार प्रताड़ित किया।
नेहा को पड़ोसियों से सूचना मिली कि उसका पति दूसरी शादी करने के लिए मयूर गार्डन में तैयारियों में जुटा है। पहले वह बहोड़ापुर थाने पहुंची, लेकिन वहां उसकी बात नहीं सुनी गई। इसके बाद वह एसएसपी कार्यालय पहुंची। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने तत्काल थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद नेहा मयूर गार्डन पहुंची और वहां हंगामा खड़ा कर दिया। दूल्हा समझ गया कि शादी अब रुक जाएगी और मौके से कन्नी काटकर भाग निकला। दूसरी लड़की का परिवार भी कार्यक्रम छोड़कर चला गया।
पीड़िता ने बताया कि पति और ससुराल पक्ष की प्रताड़ना को देखते हुए उसने महिला थाने में शिकायत की थी। परामर्श विफल रहने पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया था। इसके बाद जीशान ने उसे फोन करके फिर कागज पर तीन तलाक लिखकर भेजा और तलाक देने का दावा किया। जबकि कानूनी प्रक्रिया के अनुसार तीन तलाक अभी मान्य नहीं है। मामला कोर्ट में लंबित है।
नेहा का कहना है कि कोर्ट में मामला चलने के बावजूद उसका पति दूसरी शादी नहीं कर सकता। बहोड़ापुर थाना के सब इंस्पेक्टर अतुल सिंह चौहान ने बताया कि महिला की शिकायत के बाद शादी समारोह रुकवा दिया गया है। मामले की जांच जारी है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।