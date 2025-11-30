Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़man giving triple talaq on phone and getting married second time in madhya pradesh
फोन पर तीन तलाक देकर दूसरी शादी कर रहा था, पहली पत्नी के पहुंचते ही दूल्हा भागा; केस दर्ज

फोन पर तीन तलाक देकर दूसरी शादी कर रहा था, पहली पत्नी के पहुंचते ही दूल्हा भागा; केस दर्ज

संक्षेप:

मध्य प्रदेश में तीन तलाक से जुड़ा चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। एक आदमी अपनी पहली पत्नी को फोन पर तीन तलाक देकर दूसरी शादी कर रहा था। इसी बीच पहली पत्नी वहां पहुंची और हंगामा करने लगी। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही दूल्हा मौके से फरार हो गया।

Sun, 30 Nov 2025 04:32 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश में तीन तलाक से जुड़ा चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। एक आदमी अपनी पहली पत्नी को फोन पर तीन तलाक देकर दूसरी शादी कर रहा था। इसी बीच पहली पत्नी को इसकी भनक लग गई। वह विवाह समारोह में पहुंची और हंगामा करने लगी। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही दूल्हा मौके से फरार हो गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बहोड़ापुर स्थित मयूर गार्डन मैरिज हॉल में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक विवाह समारोह में दूल्हा बने युवक की पहली पत्नी अचानक पहुंच गई। महिला ने मंच पर चढ़कर पति को खींच लिया और जमकर हंगामा किया। बताया गया कि आरोपी पति ने पत्नी को फोन पर तीन बार तलाक कहकर खुद को अलग घोषित कर दिया था और अब दूसरी शादी कर रहा था।

हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही दूल्हा जीशान मिर्जा मौके से फरार हो गया। मैरिज गार्डन में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। इसकी शिकायत महिला ने बहोड़ापुर थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता नेहा खान निवासी कंपू ईदगाह का निकाह इस्लामपुर निवासी जीशान से हुआ था। शादी के एक महीने बाद ही पति का व्यवहार बदल गया। नेहा के अनुसार वह उससे मारपीट करने लगा और दहेज में एक लाख रुपए की मांग करने लगा। नेहा के पिता का निधन हो चुका है और वह अपनी मां के साथ रहती है। ऐसे में उसकी स्थिति का फायदा उठाकर ससुराल पक्ष ने उसे लगातार प्रताड़ित किया।

नेहा को पड़ोसियों से सूचना मिली कि उसका पति दूसरी शादी करने के लिए मयूर गार्डन में तैयारियों में जुटा है। पहले वह बहोड़ापुर थाने पहुंची, लेकिन वहां उसकी बात नहीं सुनी गई। इसके बाद वह एसएसपी कार्यालय पहुंची। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने तत्काल थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद नेहा मयूर गार्डन पहुंची और वहां हंगामा खड़ा कर दिया। दूल्हा समझ गया कि शादी अब रुक जाएगी और मौके से कन्नी काटकर भाग निकला। दूसरी लड़की का परिवार भी कार्यक्रम छोड़कर चला गया।

पीड़िता ने बताया कि पति और ससुराल पक्ष की प्रताड़ना को देखते हुए उसने महिला थाने में शिकायत की थी। परामर्श विफल रहने पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया था। इसके बाद जीशान ने उसे फोन करके फिर कागज पर तीन तलाक लिखकर भेजा और तलाक देने का दावा किया। जबकि कानूनी प्रक्रिया के अनुसार तीन तलाक अभी मान्य नहीं है। मामला कोर्ट में लंबित है।

नेहा का कहना है कि कोर्ट में मामला चलने के बावजूद उसका पति दूसरी शादी नहीं कर सकता। बहोड़ापुर थाना के सब इंस्पेक्टर अतुल सिंह चौहान ने बताया कि महिला की शिकायत के बाद शादी समारोह रुकवा दिया गया है। मामले की जांच जारी है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|