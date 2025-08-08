2 साल तक नाबालिग बेटी से रेप किया, प्रेग्नेंट भी कर दिया; अब भुगतेगा 20 साल कठोर कारावास की सजा

जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो... ऐसा कहते हुए मध्य प्रदेश की एक अदालत ने एक नाबालिग बेटी के बाप को 20 साल कैद की सजा सुनाई। उसने अपनी नाबालिग बेटी के साथ 2 साल तक बार-बार रेप किया। यहां तक कि उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया।

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की एक अदालत ने 48 साल के एक बाप को अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो अधिनियम मामलों के विशेष जज महेश कुमार माली ने उस पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बुधवार को सुनाए गए अपने फैसले में जज ने पूछा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो पीड़िता क्या कर सकती है?

जिला अभियोजन अधिकारी अनिल मिश्रा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि आरोपी (पीड़िता की पहचान गुप्त रखने के लिए नाम उजागर नहीं किया गया है) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) (नाबालिग से रेप) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है।

उन्होंने बताया कि पीड़िता की मां कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान घर छोड़कर चली गई थी। उस समय साढ़े 13 साल की बच्ची को उसके पिता के पास छोड़ गई थी। 1 नवंबर, 2022 से 1 जून, 2024 के बीच आरोपी ने अपनी बेटी के साथ बार-बार रेप किया।

5 मई, 2024 को जब पीड़िता को पेट दर्द की शिकायत हुई तो आरोपी उसे जिला अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टरों ने उसे गर्भवती पाया। अगली सुबह उसने एक बच्ची को जन्म दिया। उसने एक महिला डॉक्टर को बताया कि उसका पिता उसका यौन शोषण कर रहा है।