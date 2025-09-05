कभी जीप के बोनट पर तो कभी बुलेट पर लहराई पिस्टल, MP में गैंगस्टर स्टाइल वीडियो वायरल

इन दिनों युवाओं में सोशल मीडिया में फेमस होने का ऐसा क्रेज चढ़ा है कि वो कानून को ताक पर रखकर पिस्टल के साथ वीडियो बनाते हैं। सोशल मीडिया में अपनी धाक जमाने के लिए उसे वायरल भी करते हैं।

इन दिनों युवाओं में सोशल मीडिया में फेमस होने का ऐसा क्रेज चढ़ा है कि वो कानून को ताक पर रखकर पिस्टल के साथ वीडियो बनाते हैं। सोशल मीडिया में अपनी धाक जमाने के लिए उसे वायरल भी करते हैं। ऐसा ही एक मामला रीवा से सामने आया है, जिसमें एक युवक अपनी भाईगिरी दिखाने पिस्टल के साथ किसी गैंगस्टर की तरह, कभी जीप के बोनट पर तो कभी बुलेट में बैठकर वीडियो बनाकर अपना टशन दिखाता नजर आ रहा है।

रीवा में एक युवक का गैंगस्टर स्टाइल में पिस्टल के साथ वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। वीडियो में युवक एक जीप के बोनट पर बैठकर खुलेआम पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहा है। वहीं दूसरे वीडियो में बुलेट पर बैठकर पिस्टल दिखाता हुआ दिख रहा है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा जैसे वो किसी गैंगस्टर की नकल कर रहा हो, और उससे प्रेरित होकर यह वीडियो बना रहा है। युवक जहां वीडियो में पुलिस से बेखौफ, दहशत फैलाता नजर आ रहा है, वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन भी करता दिख रहा है। दोनों वीडियो युवक ने शैलू बिछिया' नाम की इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किया है, जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस युवक की पहचान जुटाने में लगी हुई है, जिसके बाद उसे पकड़कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। युवाओं में इन दिनों सोशल मीडिया के जुनून इस तरह हावी है, की वो अपने आप को फेमस करने के चक्कर में किसी भी हद तक चले जाते हैं। समय समय पर पुलिस इस तरह के वीडियो वायरल करने वालों पर कार्यवाही भी करती है। लेकिन ये रील बाज युवक अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, और सोशल मीडिया में अपना टशन दिखाने इस तरह का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करते हैं।