इंदौर का युवक बेंगलुरु में हफ्तेभर से लापता, मंगेतर को बता अकेले ट्रेकिंग पर गया था; पुलिस ने क्या बताया
जांचकर्ताओं ने पहले कहा था कि वे ट्रेकिंग से पहले के दिनों में व्यक्ति की डिजिटल गतिविधि की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान उन्हें एक AI टूल पर पहाड़ी की ऊंचाई और ऊंचाई से जानलेवा तरीके से गिरने पर किसी व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है, इस बारे में की गई एक क्वेरी मिली।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के पास स्थित पहाड़ी इलाके से लापता हुए इंदौर के 31 वर्षीय युवक अद्वैत उपाध्याय का सात दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अद्वैत शुक्रवार 7 अगस्त को शहर के बाहरी इलाके में स्थित शिवगंगे हिल्स एरिया में अकेले ट्रेकिंग के लिए गया था, और तब से ही उसके बारे में कुछ जानकारी सामने नहीं आ सकी है। पुलिस ने बताया कि लापता युवक बेंगलुरु के 'व्हाइटफील्ड' इलाके की एक फायनेंस कंपनी में काम करता है और उसके लापता होने की खबर मिलने के बाद पुलिस ने व्यापक तलाशी अभियान चला रखा है। हालांकि सात दिन बाद भी युवक का कुछ पता नहीं चला है।
पुलिस के अनुसार शहर के बेगुर इलाके में रहने वाले अद्वैत ने अपनी मंगेतर को शिवगंगे में ट्रेकिंग पर जाने की योजना के बारे में बताया था और इसके लिए उसने एक बाइक भी किराए पर ली थी। पुलिस ने बताया कि अद्वैत शुक्रवार सुबह करीब साढ़े छह बजे पहाड़ी पर पहुंचा था और ऊपर जाने से पहले उसने अपनी मोटरसाइकिल को पहाड़ी की तलहटी में खड़ा कर दिया था। सर्चिंग के दौरान वह बाइक तो वहां खड़ी हुई मिल गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका है। युवक का मोबाइल फोन भी तब से ही बंद है। उधर इंदौर पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस को मदद की पेशकश की है।
सीसीटीवी में ट्रेकिंग के लिए पहाड़ी पर जाते दिखा अद्वैत
बेंगलुरु पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद काडुगोडी थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि अद्वैत का पता लगाने के लिए शिवगंगे और उसके आसपास के इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी में अद्वैत को ट्रेकिंग के लिए पहाड़ी पर जाते हुए भी देखा गया है, लेकिन उसके बाद वह कहां गया उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है।
युवक के परिवार ने जताई एक बात की आशंका
अद्वैत के परिवार ने आशंका जताते हुए कहा कि हो सकता है लुटेरों ने उसे अकेला देखकर उसका अपहरण कर लिया होगा और उसे नुकसान पहुंचाया होगा। उधर बेंगलुरु पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'युवक की तलाश के लिए व्यापक सर्च अभियान जारी है। हम सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं।'
जांच के दौरान AI टूल पर खास सर्चिंग की जानकारी मिली
जांचकर्ताओं ने पहले कहा था कि वे ट्रेकिंग से पहले के दिनों में व्यक्ति की डिजिटल गतिविधि की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान उन्हें एक AI टूल पर पहाड़ी की ऊंचाई और ऊंचाई से जानलेवा तरीके से गिरने पर किसी व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है, इस बारे में की गई एक क्वेरी मिली।
पुलिस ने बताया युवक ने मोबाइल पर क्या सर्च किया था
कर्नाटक पुलिस के इंस्पेक्टर बी. गोवर्धन ने बुधवार को बताया था कि, 'जांच के नजरिए से ये सर्च महत्वपूर्ण हैं। हमें शिवगंगे से संबंधित क्वेरी मिलीं, जिसमें उसकी ऊंचाई और पहाड़ी से गिरने पर क्या हो सकता है, जैसी बातें शामिल थीं। AI टूल के जरिए ऐसे गिरने के नतीजों के बारे में भी सर्च किया गया था।'
इंदौर पुलिस ने जांच में सहयोग का ऑफर दिया
उधर अद्वैत के लापता होने की जानकारी मिलने के बाद इंदौर पुलिस भी सक्रिय हो गई है और उसने युवक की तलाश के लिए बेंगलुरु पुलिस को मदद की पेशकश की। इंदौर के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बताया, 'हमें सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि मूलत: इंदौर के निवासी अद्वैत उपाध्याय (31) बेंगलुरु के पास शिवगंगे में ट्रेकिंग के दौरान लापता हो गए हैं। हमने इस मामले में कर्नाटक पुलिस से संपर्क किया है और जांच में आवश्यक सहयोग की पेशकश की है।'
इंदौर पुलिस ने बताया कर्नाटक पुलिस कर रही गहन सर्च
गुरुवार को इस मामले की जानकारी देते हुए डंडोतिया ने एएनआई से कहा, 'इस मामले को लेकर बेंगलुरु में करुगुड़ी पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की FIR दर्ज की गई है, और इसके बाद से ही स्थानीय पुलिस के साथ-साथ NDRF-SDRF की टीम, वन विभाग की टीम और लोकल लोग युवक को ढूंढने के लिए सर्चिंग कर रहे हैं।'
युवक के रिश्तेदारों ने इंदौर पुलिस से नहीं किया संपर्क
आगे उन्होंने बताया कि 'दो पुलिस कमिश्नरेट भी लगातार उनके संपर्क में हैं और उनसे लगातार अपडेट ले रहे हैं। आज सुबह भी बात हुई थी, उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक अद्वैत उपाध्याय का कुछ सुराग नहीं मिला है और सर्चिंग जारी है। युवक की खोज के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल युवक के लापता होने में इंदौर का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। युवक के कुछ रिश्तेदार वहां गए हैं और उसे ढूंढने में पुलिस की मदद कर रहे हैं।' (एजेंसी इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।