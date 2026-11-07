MP में चलते-फिरते एक और मौत, गाड़ी खड़ी करते ही आया हार्ट अटैक
मध्य प्रदेश के गुना में जिंदगी और मौत के बीच का फासला कितना छोटा हो सकता है, इसका एक दर्दनाक मामला सामने आया है। शहर के प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ता लोकेंद्र श्रीमाल का अचानक कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया।
मध्य प्रदेश के गुना में जिंदगी और मौत के बीच का फासला कितना छोटा हो सकता है, इसका एक दर्दनाक मामला सामने आया है। शहर के प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ता लोकेंद्र श्रीमाल का अचानक कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वे अपने घर के बाहर स्कूटर खड़ी कर रहे थे, तभी अचानक बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। इस पूरी घटना का फुटेज सामने आया है, जिसमें उनके जीवन के आखिरी पल कैद हो गए हैं।
स्कूटर खड़ी करते ही अचानक गिरे
जानकारी के मुताबिक, वरिष्ठ अधिवक्ता लोकेंद्र श्रीमाल रोजमर्रा की तरह अपने घर के बाहर पहुंचे थे। वे अपनी स्कूटर खड़ी कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वे संभल पाते, इससे पहले ही जमीन पर गिर पड़े। घटना इतनी तेजी से हुई कि आसपास मौजूद लोगों और परिजनों को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला।
सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि स्कूटर खड़ी करने के दौरान वे अचानक नीचे गिर जाते हैं। बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी जान चली गई। हालांकि, इस तरह की अचानक हुई मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया है।
न्यायालय परिसर में शोक की लहर
लोकेंद्र श्रीमाल गुना के जाने-माने और प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं में शामिल थे। उनके आकस्मिक निधन की खबर मिलते ही जिला न्यायालय परिसर और अधिवक्ता समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई। साथी अधिवक्ताओं और परिचितों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि कुछ समय पहले तक सामान्य दिखाई दे रहे लोकेंद्र श्रीमाल अचानक इस दुनिया से विदा हो जाएंगे।
दुख की घड़ी में परिवार ने पेश की मिसाल
इस गहरे दुख के बीच श्रीमाल परिवार ने मानवता की एक अनुकरणीय मिसाल भी पेश की है। बताया गया है कि लोकेंद्र श्रीमाल ने अपने जीवनकाल में नेत्रदान का संकल्प लिया था। उनके निधन के बाद परिजनों ने इस संकल्प का सम्मान करते हुए नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी कराई।
इस फैसले से दो दृष्टिहीन लोगों के जीवन में रोशनी आने की उम्मीद है। एक तरफ परिवार अपने प्रिय सदस्य को खोने के गम में डूबा है, वहीं दूसरी तरफ उनके नेत्रदान से किसी दूसरे व्यक्ति की दुनिया रोशन हो सकेगी। लोकेंद्र श्रीमाल का अचानक यूं चले जाना पूरे गुना शहर के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका नेत्रदान समाज को यह संदेश भी देता है कि मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में उजाला किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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