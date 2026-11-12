रसगुल्ला बताकर खिलाया सुअरमार बम, चबाते ही मुंह में धमाका; मध्य प्रदेश में युवक की दर्दनाक मौत
मध्य प्रदेश के डिंडौरी में एक शख्स को रसगुल्ला बताकर सूअरमार बम खिला दिया गया। बम मुंह में फटते ही युवक की जान चली गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
मध्य प्रदेश के डिंडौरी से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 35 वर्षीय शख्स को कथित तौर पर उसके दोस्त ने रसगुल्ला बताकर सुअरमार बम खिला दिया गया। 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद मुंह में रखते ही धमाका हुआ और शख्स की मौत हो गई। विस्फोट इतना तगड़ा था कि शख्स के मुंह के भीतर का हिस्सा और जबड़ा बुरी तरह उड़ गए।
घटना पड़रिया छांटा गांव में मंगलवार शाम की है। युवक को बातों-बातों में सुअरमार बम खाने को दिया गया था जिसके बाद मुंह में रखने और चबाने के साथ उसमें विस्फोट हो गया। युवक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वह रसगुल्ला समझकर खा रहा है वह असल में बम है।
घटना पर क्या बोले पुलिस अधिकारी?
डिंडौरी कोतवाली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद नागपुरे के मुताबिक, मंगलवार शाम करीब 7 बजे राजेंद्र ने अपने परिवार के साथ खाना खाया और फिर आंगन में आग तारने के लिए आग के पास बैठ गया। इसके बाद गांव में ही रहने वाला रामभगत बरौतिया वहां आया और उसके पास बैठ गया। ठंड की शाम में परिवार के बीच एक सामान्य और शांत माहौल था।
सगुल्ला बताकर खाने के लिए दिया था सुअरमार बम
इसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान रामभगत ने कथित तौर पर राजेंद्र को सुअरमार बम यह कहते हुए दिया कि वह रसगुल्ला है। मिठाई समझ राजेंद्र ने तुरंत उसे मुंह में डाल लिया और जैसे ही चबाया तो उसमें विस्फोट हो गया जिससे उसका मुंह बुरी तरह जख्मी हो गया। पुलिस ने बुधवार को पोस्टमार्टम किया जिसके बाद शव परिजन को सौंप दिया गया।
ईलाज के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
परिजन आनन-फानन में राजेंद्र को अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने ईलाज के बाद मृत घोषित कर दिया। 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने रामभगत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और विस्फोटक अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया है।
मामले की जांच में जुटी है पुलिस
घटना के बारे में जानकर गांव के लोग हैरान हैं। वहीं पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश में जुट गई है कि आखिरकार शख्स के पास बम आया कहां से और उसने रसगुल्ला बताकर राजेंद्र को इसे क्यों सौंपा। पुलिस मामले में हर पहलू की बारीकी से तफ्तीश कर रही है।
सूअरमार बम क्या होता है?
आपको बता दें कि सुअरमार बम बारूद और पोटाश से तैयार किया जाता है। इसका इस्तेमाल जंगली सूअरों को मारने के लिए किया जाता है। हल्का दबाव पड़ने पर ही इसमें धमाका हो जाता है। इस तरह के बम का इस्तेमाल शिकारी जंगलों छोटे जानवरों के शिकार के लिए भी करते हैं।
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