SP ऑफिस में जहर खाकर पहुंचा शख्स, हो गई मौत; MP में बड़ा कांड
शख्स एसपी ऑफिस पहुंचा और कहा कि वह जहर खाकर आया है। पुलिस ने बताया कि इसके बाद तुरंत ऐक्शन लेते हुए शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब लक्ष्मीगंज निवासी राजेश किरार ने कथित तौर पर जहरीली चीज खाकर एस ऑफिस पहुंच गया। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद वह परिसर में गिर पड़ा। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसे इलाज के लिए एक हजार बिस्तर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
जानकारी के अनुसार, राजेश किरार सोमवार को किसी मामले के संबंध में अपनी बात रखने के लिए एसपी कार्यालय पहुंचा था। वह कार्यालय परिसर में मौजूद था। उसने कहा कि उसने 15 मिनट पहले जहर खा लिया है। कुछ देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते वह परिसर में गिर पड़ा।
राजेश की हालत बिगड़ते देख वहां मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत सक्रिय हुए। पुलिसकर्मियों ने उसे संभाला और बिना देर किए अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की। उसे एक हजार बिस्तर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की। डॉक्टरों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी। जांच के बाद डॉक्टरों ने राजेश को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की परिस्थितियों से जुड़ी स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
एसपी ऑफिस में ही क्यों खाया जहर?
प्रारंभिक जानकारी में यह सामने आया है कि राजेश किसी बात को लेकर परेशान था। हालांकि, उसकी परेशानी की असल वजह क्या थी और उसने एसपी कार्यालय में ही जहरीला पदार्थ क्यों खाया, इसका अभी ,साफ तौर से खुलासा नहीं हुआ है।
कड़ियां जोड़ रही पुलिस
पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। मृतक के परिजनों और परिचितों से पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना से पहले राजेश किन परिस्थितियों से गुजर रहा था।
साथ ही पुलिस एसपी कार्यालय परिसर में घटनाक्रम के दौरान मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटा रही है। घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजेश की मौत के पीछे की वास्तविक वजह क्या थी, इसका पता पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो सकेगा।
सी एसपी रोविन जैन ने कहा, एक युवक एसपी ऑफिस मेंआया था और उसने कहा कि मैंने 15 मिनट पहले जहर खा लिया है। उसके मुंह से हरे रंग का पदार्थ निकल रहा था। युवक ने जैसे ही इस बारे में बताया, तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें अस्पताल के लिए रवाना किया गया। चूंकि उन्होंने जहर काफी देर पहले खा लिया था, इसलिए इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मर्ग कायक कर मामले की जांच की जा रही है।
रिपोर्ट- अमित कुमार
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अदिति शर्मा
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