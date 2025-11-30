पहले आंखों में मिर्ची झोंकी, फिर कुल्हाड़ी से कर दी काट डाला, MP में शख्स की बेरहमी से हत्या

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Man brutally murdered in MP after being first sprayed with chilli powder and then hacked to death with an axe
Sun, 30 Nov 2025 09:07 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
मध्य प्रदेश के दतिया में पुरानी रंजिश को लेकर एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर की है जहां 40 साल के सददर मोगिया पर आरोपियों ने पहले आंखों में मिर्ची झोंकी और फिर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार सददर मोगिया पर यह हमला अचानक किया गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया।

इस हत्या कांड में जिज्जी मोगिया त्रिपाल और अब्दुल को नामजद आरोपी बनाया गया है।वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है।पुलिस की टीम आस-पास के इलाकों में दबिश देकर आरोपियों की तलाश कर रही है।

हमले में सरदार गंभीर रूप से घायल हो गया।जब उसकी बहू बीच-बचाव करने पहुंची, तो उसे भी सिर पर चोट लगी। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया।सरदार को हालत नाजुक होने पर झांसी रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दतिया एसडीओपी आकांक्षा जैन ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश जारी है।इलाके में सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

