man attempts to suicide from gwalior fort saved later but hands and legs broken know reason here घर वाले पीटते थे; युवक ने ग्वालियर के किले से लगा दी छलांग, तुड़वा बैठा हाथ-पैर, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़man attempts to suicide from gwalior fort saved later but hands and legs broken know reason here

घर वाले पीटते थे; युवक ने ग्वालियर के किले से लगा दी छलांग, तुड़वा बैठा हाथ-पैर

पुलिस और SDERF ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू कर किले की झाड़ियों में गिरकर घायल हुए युवक आसिफ खान को रस्सी की मदद से ऊपर खींचकर बाहर निकाला। युवक का दोनों हाथ और एक पैर टूट गया है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरSat, 6 Sep 2025 08:34 PM
share Share
Follow Us on
घर वाले पीटते थे; युवक ने ग्वालियर के किले से लगा दी छलांग, तुड़वा बैठा हाथ-पैर

ग्वालियर किले से 35 साल के युवक ने आज छलांग लगा दी। गनीमत रही कि किले की तलहटी में झाड़ियों में फंसने से उसकी जान बच गई। घटना शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे की है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक युवक आसिफ ने इससे पहले भी 4-5 बार छलांग लगाने की कोशिश की थी,पर वहां खड़े लोगों ने उसे रोक लिया। इसके बाद छठी बार में वह किले से कूद गया। सूचना मिलते ही ग्वालियर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस और SDERF ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू कर किले की झाड़ियों में गिरकर घायल हुए युवक आसिफ खान को रस्सी की मदद से ऊपर खींचकर बाहर निकाला। युवक का दोनों हाथ और एक पैर टूट गया है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आसिफ खान पुत्र बन्ने खान माधौगंज थाना क्षेत्र के लक्कड़खाना इलाके में रहता है।

पुलिस पूछताछ में घायल युवक ने बताया कि उसके घर वाले उसे मारते-पीटते हैं और परेशान करते हैं, इसलिए वह किले से कूदकर आत्महत्या कर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दे दी है। ग्वालियर थाने में पदस्थ एसआई अजय पाल सिंह ने बताया किले से युवक के गिरने की सूचना पर पुलिस मौके पहुंची। यहां SDERF और वहां मौजूद लोगों की मदद से रस्सी के सहारे युवक को बाहर निकाला गया।जिसे डायल 112 की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Gwalior Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|