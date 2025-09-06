घर वाले पीटते थे; युवक ने ग्वालियर के किले से लगा दी छलांग, तुड़वा बैठा हाथ-पैर

पुलिस और SDERF ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू कर किले की झाड़ियों में गिरकर घायल हुए युवक आसिफ खान को रस्सी की मदद से ऊपर खींचकर बाहर निकाला। युवक का दोनों हाथ और एक पैर टूट गया है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ग्वालियर किले से 35 साल के युवक ने आज छलांग लगा दी। गनीमत रही कि किले की तलहटी में झाड़ियों में फंसने से उसकी जान बच गई। घटना शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे की है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक युवक आसिफ ने इससे पहले भी 4-5 बार छलांग लगाने की कोशिश की थी,पर वहां खड़े लोगों ने उसे रोक लिया। इसके बाद छठी बार में वह किले से कूद गया। सूचना मिलते ही ग्वालियर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस और SDERF ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू कर किले की झाड़ियों में गिरकर घायल हुए युवक आसिफ खान को रस्सी की मदद से ऊपर खींचकर बाहर निकाला। युवक का दोनों हाथ और एक पैर टूट गया है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आसिफ खान पुत्र बन्ने खान माधौगंज थाना क्षेत्र के लक्कड़खाना इलाके में रहता है।

पुलिस पूछताछ में घायल युवक ने बताया कि उसके घर वाले उसे मारते-पीटते हैं और परेशान करते हैं, इसलिए वह किले से कूदकर आत्महत्या कर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दे दी है। ग्वालियर थाने में पदस्थ एसआई अजय पाल सिंह ने बताया किले से युवक के गिरने की सूचना पर पुलिस मौके पहुंची। यहां SDERF और वहां मौजूद लोगों की मदद से रस्सी के सहारे युवक को बाहर निकाला गया।जिसे डायल 112 की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।