छाती पर लिखवा लिया था पड़ोसन का नाम, उसके इनरवियर चोरी करने के बाद पकड़ा गया
मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां 25 साल के एक शख्स को पड़ोसन के इनरवियर चोरी करने के आरोप में पकड़ा गया है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी।
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां 25 साल के एक शख्स को पड़ोसन के इनरवियर चोरी करने के आरोप में पकड़ा गया है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। पुलिस ने पहचान होने के बाद आरोपी को दबोचा तो मामला एकतरफा प्यार का निकला। आरोपी ने महिला का नाम अपने छाती पर टैटू के रूप में गुदवा लिया था।
घटना उज्जैन के चिमनगंज मंडी पुलिस थाने की है। आरोपी की पहचान अमित मालवीय के रूप में हुई है। वह शिकायतकर्ता महिला के घर के पास ही रहता है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने नोटिस किया कि उसके इनरवियर घर के बाहर से गायब हो गए हैं, जहां उसने सूखने के लिए रखे थे।
सिर्फ इनरवियर ही ले गया
किसी गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए परिवार के लोगों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसमें उन्हें दिखा कि आरोपी वहां पहुंचा जहां कपड़े सूख रहे थे। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने सिर्फ महिला के इनरवियर उठाए और अपने जींस की पॉकेट में रख लिया। इसके बाद वह चुपचाप वहां से निकल गया। बाकी कपड़े उसी तरह लटके रहे।
सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने पकड़ा
सीसीटीवी फुटेज में इनरवियर की चोरी की पुष्टि होने के बाद महिला और उसके परिजनों ने चिमनगंज मंडी पुलिस थाने में जाकर शिकायत की। साथ ही सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आरोपी की पहचान की और उसे उसी कॉलोनी में जाकर दबोच लिया।
छाती पर बनवा लिया है टैटू
चिमनगंज मंडी पुलिस थाने के प्रभारी गजेंद्र पचेरिया ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह महिला से एकतरफा प्यार करता है। उसने यह भी बताया कि उसने अपनी छाती पर महिला के नाम का टैटू भी बनवाया है। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप