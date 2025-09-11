Man arrested for making objectionable remarks against Jain monks in Indore MP संतों को लेकर कर रहा था आपत्तिजनक टिप्पणी, रोका तो मांगने लगा 25 हजार रु; इंदौर से सिरफिरा गिरफ्तार, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
संतों को लेकर कर रहा था आपत्तिजनक टिप्पणी, रोका तो मांगने लगा 25 हजार रु; इंदौर से सिरफिरा गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता ने जब इन आपत्तिजनक टिप्पणियों पर विरोध जताते हुए आरोपी को फोन किया, और उससे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां नहीं करने के लिए कहा। तो आरोपी उल्टा शिकायतकर्ता को धमकाने लगा।

Sourabh Jain पीटीआई, इंदौर, मध्य प्रदेशThu, 11 Sep 2025 03:38 PM
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पुलिस ने जैन मुनियों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करके सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप में गुरुवार को एक शख्स को गिरफ्तार किया। इस बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान 63 वर्षीय अरविंद जैन के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के बारे में इससे ज्यादा जानकारी नहीं बताई है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी की ओर से जैन मुनियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार आपत्तिजनक और उल-जुलूल टिप्पणियां की जा रही थीं और इस समुदाय के एक व्यक्ति की शिकायत पर उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता ने जब इन आपत्तिजनक टिप्पणियों पर विरोध जताते हुए आरोपी को फोन किया, और उससे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां नहीं करने के लिए कहा। तो आरोपी ने उल्टा शिकायतकर्ता को धमकाया और ऐसा नहीं करने के बदले उनसे 25,000 रुपए की अवैध मांग करने लगा। जिसके बाद शिकायतकर्ता पुलिस के पास पहुंच गए और आरोपी शख्स के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया।

पुलिस अधिकारी का कहना है कि विभाग इस मामले में विस्तृत जांच कर रहा है और आरोपी शख्स ऐसा क्यों कर रहा था, ऐसा करने के पीछे उसका मकसद क्या था, क्या वह सिर्फ पैसों के लिए यह सब कर रहा था या किसी निजी खुन्नस की वजह से वह संतों को निशाने पर ले रहा था, पुलिस इन सब बातों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

