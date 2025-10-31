Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mamta kulkarni statement dawood ibrahim not terrorist erupts uproar ujjain kinnar akhara calls her 420
ममता कुलकर्णी के ‘दाऊद इब्राहिम आतंकी नही’ वाले बयान पर बवाल; किन्नर अखाड़े ने कहा 420

ममता कुलकर्णी के ‘दाऊद इब्राहिम आतंकी नही’ वाले बयान पर बवाल; किन्नर अखाड़े ने कहा 420

संक्षेप: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर दिए अभिनेत्री ममता कुलकर्णी द्वारा गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए गए कथित बयान कि ‘उसने कोई बम ब्लास्ट नहीं किया, वह आतंकी नहीं है’ पर बबाल मच गया है। हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद ममता ने अपने बयान से किनारा कर लिया।  

Fri, 31 Oct 2025 11:37 AMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
share Share
Follow Us on

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर दिए अभिनेत्री ममता कुलकर्णी द्वारा गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए गए कथित बयान कि ‘उसने कोई बम ब्लास्ट नहीं किया, वह आतंकी नहीं है’ पर बबाल मच गया है। हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद ममता ने अपने बयान से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से बताया गया है। इस मामले पर उज्जैन के किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास का कहना है कि ममता कुलकर्णी और अपने आप को अखाड़े का आचार्य बोलने वाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी महामंडलेश्वर खुद को बता रही हैं। दोनों का निष्कासन हो चुका है, दोनों 420 हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ऋषि अजय दास ने एक प्रेस नोट जारी कर अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोनों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने ममता कुलकर्णी और किन्नर अखाड़े की आचार्य रही लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को नकली महामंडलेश्वर बताते हुए आरोप लगाया कि दोनों ने भगवा का नकली चोला पहन रखा है। इनका निष्कासन पहले ही हो चुका है, लेकिन अब इन पर कार्रवाई होनी चाहिए।

पत्र में क्या-क्या लिखा

ऋषि अजय दास ने पत्र में बताया कि मैंने ममता कुलकर्णी का बयान देखा। हालांकि हमने उसे 30 फरवरी को ही निष्कासित कर दिया था। साथ में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी निष्कासित किया है। कल गोरखपुर में ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम को क्लीन चिट दी है। उन्होंने कहा कि मुंबई में बम विस्फोट उसने नहीं कराए थे। नकली आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की उपस्थिति में दाऊद इब्राहिम को क्लीन चिट दी गई। दाऊद इब्राहिम की वकालत की। ये दोनों देशद्रोही हैं। भगवा नकली चोला पहन रखा है। ऋषि अजय दास ने जूना अखाड़ा के हरिगिरि पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि हरिगिरी जैसे लोग इनके संरक्षक बने हुए हैं। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी लालच में इनसे मिले हुए हैं। ऐसे लोगों को तत्काल जेल में डाला जाए।

वह 420 है : ऋषि अजय दास

ऋषि अजय दास ने पत्र में कहा कि किन्नर अखाड़े का संस्थापक होने के नाते 2015-16 उज्जैन कुंभ में मेरे द्वारा नियुक्त आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा के पद से मुक्त करता हूं। शीघ्र इन्हें लिखित सूचना दे दी जाएगी, क्योंकि जिस धर्म प्रचार-प्रसार व धार्मिक कर्मकांड के साथ ही किन्नर समाज के उत्थान इत्यादि की आवश्यकता से उनकी नियुक्ति की गई थी। यह उस पद से सर्वदा भटक गए हैं। इन्होंने मेरी बिना सहमति के जूना अखाड़ा के साथ एक लिखित अनुबंध 2019 के प्रयागराज कुंभ में किया। वह 420 है।

ऋषि अजय दास त्रिपाठी हैं किन्नर अखाड़े से संस्थापक

ऋषि अजय दास त्रिपाठी का कहना है कि किन्नर अखाड़े का रजिस्ट्रेशन मेरे नाम से है। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कहने वाली ममता कुलकर्णी और अपने आप को अखाड़े का आचार्य बोलने वाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी महामंडलेश्वर बता रही हैं। दोनों का निष्कासन हो चुका है। किन्नर अखाड़े का रजिस्ट्रेशन भी मेरे नाम से है। जमीन भी मेरे नाम अलॉट हुई है। प्रयागराज हाईकोर्ट ने मुझे ही फाउंडर मानकर संबोधित किया है।

किन्नर हिमांगी सखी की प्रतिक्रिया

किन्नर जगतगुरु हिमांगी सखी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ममता कुलकर्णी अपने आप को महामंडलेश्वर बोल रही हैं। अभी ये लोग सनातन धर्म के साथ क्या खेल करने वाले हैं, कोई नहीं जानता। ये दाऊद इब्राहिम की भेजी हुई कठपुतली है। इनकी खुद भी आतंकवादी गतिविधियां होंगी। इसकी जांच होनी चाहिए। अब तक जांच क्यों नहीं बैठी ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है।

बयान पर ममता ने दी सफाई

गौरतलब है कि ममता कुलकर्णी तीन दिन के गोरखपुर दौरे में दिए गए कथित बयान को लेकर मीडिया प्लैटफॉर्म पर यह दावा किया जा रहा था कि ममता ने दाऊद का समर्थन करते हुए कहा है कि वह आतंकवादी नहीं है। हालांकि बवाल मचने के बाद ममता ने अपने बयान से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से बताया गया है। ममता ने यह भी साफ किया कि वह दाऊद से कभी नहीं मिलीं। ममता ने कहा था- मैं आज पूरी तरह अध्यात्म के मार्ग पर हूं। राजनीति या फिल्म इंडस्ट्री से मेरा कोई संबंध नहीं है।

रिपोर्ट : विजेन्द्र यादव

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Mamta Kulkarni Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|