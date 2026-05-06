एमपी में गौवंश वध मामले पर बड़ा एक्शन, आरोपियों के अवैध मकान पर गरजा बुलडोजर, कई गिरफ्तार
आरोपियों के अवैध मकानों पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया गया। पुलिस को बीते कई दिनों से सारंगपुर क्षेत्र में गौवंश वध की सूचनाएं मिल रही थीं। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अकोदिया नाका के पास जंगल में कुछ लोग गौवंश वध कर उसके अवशेष बेचने की तैयारी कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर क्षेत्र में गौवंश वध से जुड़े मामले में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपियों के अवैध मकानों पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया गया। पुलिस को बीते कई दिनों से सारंगपुर क्षेत्र में गौवंश वध की सूचनाएं मिल रही थीं। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अकोदिया नाका के पास जंगल में कुछ लोग गौवंश वध कर उसके अवशेष बेचने की तैयारी कर रहे हैं।
सूचना के आधार पर पुलिस ने पटेल वाड़ी के पीछे जंगल क्षेत्र में दबिश दी, जहां गौवंश के अवशेष बरामद हुए। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे, जिनमें से एक आरोपी को लगभग एक किलोमीटर पीछा कर पकड़ लिया गया, जबकि अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।
गिरफ्तार आरोपी ने अपना नाम जाकिर (40 वर्ष), निवासी बाहरी वाड़ा, मुकेर वाड़ी, सारंगपुर बताया। पूछताछ में उसने अपने साथियों के नाम आमीन (पटेल वाड़ी, सारंगपुर) और जाकिर (देवास) बताए, जो मौके से फरार हो गए थे। बाद में अन्य आरोपियों मेहबूब उर्फ लंगड़ा और जफर उर्फ भाइयों को भी मामले में शामिल कर गिरफ्तार किया गया।
मौके से गौवंश के अवशेष, धारदार हथियार (छुरी, बक्का, कुल्हाड़ी, फावड़ा) और एक मोटरसाइकिल (होंडा सीबी 100) जब्त की गई। सभी सामान को विधिवत सील किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 9 तथा पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(1)(5) के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
पुलिस प्रशासन ने कहा है कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और आमजन से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम रोहित बम्होरे, एसडीओपी अरविंद सिंह, तहसीलदार आकाश शर्मा, थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी, पचोर थाना प्रभारी शकुंतला बामनिया सहित नगर परिषद का अमला और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
रिपोर्ट-जगदीश / NZ टीम
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