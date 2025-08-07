Major accident in MP thermal plant, young man body cut into 3 pieces; head found after 12 hours MP के थमर्ल प्लांट में युवक के हो गए 3 टुकड़े, 12 घंटे बाद मिला सिर; कैसे हुआ हादसा?, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Major accident in MP thermal plant, young man body cut into 3 pieces; head found after 12 hours

MP के थमर्ल प्लांट में युवक के हो गए 3 टुकड़े, 12 घंटे बाद मिला सिर; कैसे हुआ हादसा?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, खंडवाThu, 7 Aug 2025 02:15 PM
मध्य प्रदेश के खंडवा से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां के संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट में एक युवक पोकलेन मशीन की चपेट में आ गया। इसके चलते उसके शरीर के तीन टुकड़े हो गए और सिर, धड़ और एक हाथ अलग होकर दूर-दूर जा गिरे। युवक का नाम लखन उर्फ भूपेंद्र राजपूत है। वह डंपर का हेल्पर है। भूपेंद्र का धड़ तो उसी रात मिल गया, लेकिन सिर और हाथ गुरुवार सुबह करीब 12 घंटे बाद डॉग स्क्वाड की मदद से मिले।

घटना बुधवार रात करीब दस बजे की है। यहां पोकलेन मशीन डंपर में मौरंग डाल रही थी। तभी डंपर का हेल्पर लखन मशीन की चपेट में आ गया। अंधेरा होने के चलते लखन ने पोकलेन और ऑपरेटर ने लखन को नहीं देख पाया इसके चलते वह हादसे का शिकार हो गया। हादसा इतना भयावह था कि लखन के शरीर के तीन टुकड़े हो गए। धड़ को रात में ही खोज लिया गया, लेकिन सिर और हाथ का पता करीब 12 घंटे बाद अगली सुबह गुरुवार को लगा।

पुलिस के मुताबिक लखन गोराडिया गांव का रहने वाला है और डंपर पर हेल्पर का काम करता है। हादसे के दौरान डंपर के पास खड़े होने के चलते हादसे का शिकार हो गया है। जानकारी सामने आ रही है कि प्लांट के लोगों ने लखन के शव को गुपचुप तरीके से परिवार से छिपाकर अस्पताल भेज दिया। इसके बाद परिजन प्लांट के बाहर धरना पर बैठ गए।

धरने में प्रदेश कांग्रेस सचिव उत्तपालसिंह पुरनी भी शामिल थे। उत्तपालसिंह पुरनी ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद प्लांट से जुड़े लोगों ने परिवार को इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं दी। उन्होंने बताया कि शरीर का एक हिस्सा रात में ही चुपचाप जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहीं सिर और हाथ सुबह घटनास्थल से मिलने के बाद अस्पताल भेजे गए।

Madhya Pradesh Accident
