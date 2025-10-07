मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने की खबरों पर पिता की प्रतिक्रिया, बोले- मैं सबसे पहले पलायन करने वाले बैच से

मैथिली के पिता रमेश ठाकुर ने कहा कि, 'जो लोग बिहार से पलायन कर गए थे, उनकी सुध लेने वाला अभी तक कोई नहीं है, उस पर थोड़ा काम हो, ताकि राज्य से गए लोग वापस बिहार आ सकें और यहां पर रहकर काम कर सकें।'

देश के साथ ही विदेशों में लोकप्रिय हो चुकीं प्रसिद्ध भजन व लोक गायिका मैथिली ठाकुर के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। इसी बीच उनके पिता का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बेटी के राजनीति में आने की बात का स्वागत किया है और कहा कि अगर यह होता है तो उन्हें बेहद खुशी होगी। मैथिली के पिता रमेश ठाकुर ने यह बात मंगलवार को जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने बताया कि उनका परिवार बिहार से पलायन करने वाले शुरुआती परिवारों में से है। उन्होंने कहा कि मैं 30 साल पहले निकला था, क्योंकि उस वक्त राज्य में जातिवादी संघर्ष बहुत बढ़ गया था। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने इसके लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि पहले वहां सब ठीक था, लेकिन लालू यादव के सत्ता में आते ही परेशानियां शुरू हो गईं।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए रमेश ठाकुर बोले, 'बिहार से जब पलायन शुरू हुआ था तब पहले बैच के पलायनकर्ता हम लोग ही थे। पहले बैच में हमलोगों ने वहां से पलायन किया था। तब से जो निकले हैं, तो अबतक तक निकले ही हुए हैं।' इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि 'वहां पर एकाएक जातीय उन्माद और संघर्ष फैल गया था। मैं वहां से 1995 में निकला था और पिछले 30 वर्षों से बाहर हूं।'

बाहर निकलने के बाद जीवनयापन करने को लेकर उन्होंने कहा, 'मुझे संगीत आता था तो मैंने गाना-बजाना और लोगों को संगीत सिखाना शुरू कर दिया और किसी तरह से खुद को वहां पर स्थापित किया। इसके बाद धीरे-धीरे शादी हुई और बच्चे हुए, फिर ये लोग कुछ-कुछ करने लगे और अब यहां तक पहुंचा हूं।'

अपना घर छोड़ने को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'पहले तो सब ठीक था, फिर लालू यादव के आने से माहौल एकाएक बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया। ब्राह्मणों पर हमले शुरू हो गए थे और उनके खेतों पर लोग कब्जा करने लगे थे। इसके अलावा झूठे केस वगैरह होना भी शुरू हो गया था। हम लोग उस वक्त नए-नए जवान हुए थे, मतलब 20-25 साल के थे, तो हम लोगों पर ज्यादा असर आ रहा था, तो हम वहां से पलायन करते हुए भाग गए थे।'