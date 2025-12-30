Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Maihar vehicle filled with devotees met with an accident all were going from katni to prayagraj 3 death all details
मैहर में एक्सीडेंट, कटनी से प्रयागराज जा रहा वाहन ट्रक में घुसा, 3 की मौत

मैहर में एक्सीडेंट, कटनी से प्रयागराज जा रहा वाहन ट्रक में घुसा, 3 की मौत

संक्षेप:

मैहर जिले के नेशनल हाईवे नंबर 30 पर नादन में सोमवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार, ट्रैक्स क्रूजर (MP 20 ZY 2807) में करीब 20 लोग सवार थे। ये सभी कटनी से प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) गंगा स्नान के लिए जा रहे थे।

Dec 30, 2025 01:49 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, मैहर
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश में सोमवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। हाईवे किनारे खड़े ट्रक में पीछे से कटनी से प्रयागराज जा रहे श्रद्धलुओं का तूफान वाहन जा भिड़ा जिसके बाद 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक घायल हो गए,जिसमें से 6 यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना मैहर जिले के देहात थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 30 ग्राम तिलौरा के पास की बताई जा रही है। सूचना पर स्थानीय लोग और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। सभी घायलों को डायल 112 व 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल मैहर में भेजा गया,जहां गंभीर घायलों को इलाज के बाद सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है की घटना के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार है, इसकी भी तलाश की जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मैहर जिले के नेशनल हाईवे नंबर 30 पर नादन में सोमवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार, ट्रैक्स क्रूजर (MP 20 ZY 2807) में करीब 20 लोग सवार थे। ये सभी कटनी से प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तभी ग्राम तिलोरा के पास हाईवे पर वाहन आगे चल रहे कंटेनर में पीछे जा घुसा। मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोग और पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से मैहर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। 12 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि घायलों को ग्रामीणों की मदद से तूफान में फसे शव व अन्य लोगों को घंटों मशक्कत व रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, घटना में मामूली घायलों का इलाज सिविल अस्पताल मैहर में जारी है। घटना में सभी कटनी जिले के पड़रिया गांव से अस्ति विसर्जन के लिए प्रयागराज जा रहे थे इसी दौरान घटना का शिकार हो गए, ट्रैवलर तूफान वाहन में सवार सभी पटेल परिवार के हैं।

घटना में मृतक और घायलों के नाम सामने आए हैं जिसमे धोंगा पटेल (50), जितेंद्र प्यासी पिता ओम प्रकाश प्यासी (24) सहित एक अज्ञात की कटनी ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई है,वंही जगदीश पटेल, रामसहाय पटेल, राम प्रताप पटेल, मैंगो भाई पटेल, श्याम सुंदर पटेल, ओम पटेल, कृष्णा पटेल, सत्य प्रकाश पटेल, सत्यभान पटेल, संतलाल पटेल, सत्यम पटेल और रामप्रता पटेल घायल हैं। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और लापरवाही बताया जा रहा है। सिविल अस्पताल ड्यूटी डॉक्टर जितेंद्र तिवारी ने बताया कि 12 लोग घायल हैं, जिनका इलाज मैहर सिविल अस्पताल और जिला अस्पताल में चल रहा है। एक घायल को परिजन कटनी इलाज के लिए ले जा रहे थे। अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News maihar Road Accident अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|