मैहर में एक्सीडेंट, कटनी से प्रयागराज जा रहा वाहन ट्रक में घुसा, 3 की मौत

संक्षेप: मैहर जिले के नेशनल हाईवे नंबर 30 पर नादन में सोमवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार, ट्रैक्स क्रूजर (MP 20 ZY 2807) में करीब 20 लोग सवार थे। ये सभी कटनी से प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) गंगा स्नान के लिए जा रहे थे।

मध्य प्रदेश में सोमवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। हाईवे किनारे खड़े ट्रक में पीछे से कटनी से प्रयागराज जा रहे श्रद्धलुओं का तूफान वाहन जा भिड़ा जिसके बाद 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक घायल हो गए,जिसमें से 6 यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना मैहर जिले के देहात थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 30 ग्राम तिलौरा के पास की बताई जा रही है। सूचना पर स्थानीय लोग और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। सभी घायलों को डायल 112 व 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल मैहर में भेजा गया,जहां गंभीर घायलों को इलाज के बाद सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है की घटना के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार है, इसकी भी तलाश की जा रही है।

मैहर जिले के नेशनल हाईवे नंबर 30 पर नादन में सोमवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार, ट्रैक्स क्रूजर (MP 20 ZY 2807) में करीब 20 लोग सवार थे। ये सभी कटनी से प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तभी ग्राम तिलोरा के पास हाईवे पर वाहन आगे चल रहे कंटेनर में पीछे जा घुसा। मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोग और पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से मैहर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। 12 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि घायलों को ग्रामीणों की मदद से तूफान में फसे शव व अन्य लोगों को घंटों मशक्कत व रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, घटना में मामूली घायलों का इलाज सिविल अस्पताल मैहर में जारी है। घटना में सभी कटनी जिले के पड़रिया गांव से अस्ति विसर्जन के लिए प्रयागराज जा रहे थे इसी दौरान घटना का शिकार हो गए, ट्रैवलर तूफान वाहन में सवार सभी पटेल परिवार के हैं।