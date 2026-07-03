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'लौटकर आऊंगा ये वादा है', दतिया में उपचुनाव के ऐलान के बाद वायरल हो रहा नरोत्तम मिश्रा का ये VIDEO; देखें

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
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दतिया विधानसभा सीट पर उचपुनाव का ऐलान हो गया है। तारीखों के ऐलान के बाद पूर्व विधायक और मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि मैं लौटकर आऊंगा।

'लौटकर आऊंगा ये वादा है', दतिया में उपचुनाव के ऐलान के बाद वायरल हो रहा नरोत्तम मिश्रा का ये VIDEO; देखें

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव ऐलान के साथ ही इस सीट से पूर्व विधायक नरोत्तम मिश्रा का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव में दो-दो हाथ करेंगे। आइए जानते हैं वायरल वीडियो में नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा है।

दरअसल वीडियो साल 2023 में मिली चुनावी हार के बाद का है। चुनाव में मिली करारी हार के बाद नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रोग्राम में कुछ लाइन पढ़ते हुए कहा था कि 'मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं, लौटकर जरूर आऊंगा'। इन लाइन्स के माध्यम से नरोत्तम मिश्रा ने संदेश दिया था कि भले ही चुनाव हार गए हैं, लेकिन वो आने वाले दिनों में वापसी जरूर करेंगे। अब वो सच होता दिख रहा है। हालांकि, ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी दतिया विधानसभा सीट से नरोत्तम मिश्रा को मैदान में उतारेगी या नहीं।

साल 2023 में हुए चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने इस सीट पर नरोत्तम मिश्रा को मात दी थी। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक दतिया में बीजेपी की हार एक बड़ी खबर बनी थी। अब कोऑपरेटिव घोटाले में 3 साल की सजा के बाद राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब यह सीट खाली घोषित कर दी गई है।

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कब है चुनाव

सोमवार को दतिया विधानसभा सीट के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को वोटों की गिनती भी शुरू कर दी जाएगी। इसी दिन दतिया विधानसभा चुनावों का रिजल्ट आने की संभावना भी है।

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साल 2023 में मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव हुए थे। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। भाजपा ने कांग्रेस को बुरी तरह मात देते हुए 230 में से 163 सीटों पर जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया था। इन चुनावों में कांग्रेस को कुल 66 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि भारत आदिवासी पार्टी को भी एक सीट पर जीत मिली थी। अब कांग्रेस की उन 66 सीटों में से एक और सीट कम हो गई है। राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द हो गई है। यहां उपचुनाव होगा और नया विधायक चुना जाएगा। इसका फैसला 3 अगस्त को आने वाले चुनावी परिणाम से होगा।

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Mohammad Azam

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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