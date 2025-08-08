कलेक्शन एजेंट का खाते में 150000000, जीरो की संख्या देख आयकर वाले हुए हैरान, बैंक पहुंचे तो...

Bhopal News Today: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयाकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर एक कलेक्शन एजेंट के खाते से 15 करोड़ रुपये मिले हैं। विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रुपये को बैंक खाते में ट्रांसफर करवा दिया है। जानें पूरा मामला

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर हर कोई हैरान है। हैरान हो भी क्यों नहीं, एक कलेक्शन एजेंट के खाते में इतने रुपये जमा थे कि आयकर वाले भी जीरो गिनते-गिनते पसीने-पसीने हो गए। जांच के बाद जो जानकारी सामने आई उससे तो साफ हो गया कि रुपये कलेक्शन एजेंट के नहीं थे। फिर सवाल उठता है कि आखिर ये रुपये किसके थे, और खाते में इतने रुपये कहां से आए।

क्या है पूरा मामला दरअसल, आयकर विभाग के अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि भोपाल के बैरागढ़ स्थित महानगर नागरिक सहकारी बैंक से जुड़े एक डेली कलेक्शन एजेंट के खाते में 15 करोड़ रुपये जमा हैं। जानकारी मिलते ही आयकर अधिकारी एक्शन में आए और जांच तेज कर दी। आयकर टीम को जांच में पता चला कि डेली कलेक्शन एजेंट्स के खातों के जरिए वित्तीय हेरफेर किया गया। इसके बाद आयकर विभाग ने बैंक को निर्देश दिया कि कलेक्शन एजेंट्स के खातों में राशि जमा करने के बजाय सीधे बैंक के खातों में राशि जमा की जाए। जांच में सामने आया कि एजेंट्स ने अपने खातों में 15 करोड़ रुपये जमा किए और बाद में इन्हें बैंक में ट्रांसफर किया।

महानगर नागरिक सहकारी बैंक से जुड़ा मामला बता दें कि बैरागढ़ स्थित महानगर नागरिक सहकारी बैंक की मुख्य शाखा में पिछले कुछ दिनों से आयकर विभाग की जांच चल रही थी। करोंद और टीटीनगर शाखाओं में भी सर्वे किया गया। जांच में दो प्रमुख अनियमितताएं सामने आईं...

1. कलेक्शन एजेंट्स के खातों में लाखों रुपये जमा किए गए और फिर ये राशि बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। वित्त वर्ष 2024-25 में बचत खातों में 15 करोड़ रुपये नकद जमा किए गए। दावा किया जा रहा है कि ऐसी ही गड़बड़ियां 2022-23 और 2023-24 में भी पाई गईं।

2. बैंक ने बड़े लेन-देन की जानकारी संधारित नहीं की और न ही आयकर विभाग को इसकी सूचना दी।

दरअसल, आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 133ए के तहत बैंक में स्पॉट वेरिफिकेशन किया। यह कार्रवाई चालू खातों में 50 लाख रुपये से अधिक और बचत खातों में 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा होने की जानकारी नहीं देने के साथ-साथ 10 लाख रुपये से अधिक नकद राशि से फिक्स डिपॉजिट (एफडी), टाइम डिपॉजिट, और एफडीआर बनाने वाले खातों की जानकारी सही नहीं देने के कारण की गई।