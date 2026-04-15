महाकाल के भस्म आरती को लेकर बड़ा बदलाव, फ्री परमिशन बंद; शुल्क के साथ ऑनलाइन इजाजत

मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित बाबा महाकालेश्वर के भस्म आरती को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। एक दिन पूर्व मिलने वाली 300 भस्मारती परमिशन को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। अब श्रद्धालुओं को एक दिन पूर्व ऑनलाइन भस्म आरती में शामिल होने की परमिशन लेनी होगी और इसके लिए 200 रुपए शुल्क चुकाने होंगे।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित बाबा महाकालेश्वर के भस्म आरती को लेकर मंदिर समिति ने बड़ा बदलाव किया है। एक दिन पूर्व सामान्य श्रद्धालुओं को मिलने वाली 300 भस्मारती परमिशन को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। अब श्रद्धालुओं को एक दिन पूर्व ऑनलाइन के माध्यम से भस्म आरती में शामिल होने की परमिशन लेनी होगी और इसके लिए 200 रुपए शुल्क चुकाना होंगे। पहले यह परमिशन निशुल्क बनाई जाती थी।

इसके लिए श्रद्धालुओं को एक दिन पूर्व लाइन में लगकर फॉर्म भरना पड़ता था। इसके पहले मंदिर समिति ने संध्या आरती और शयन आरती भी ऑनलाइन 250 रुपए के शुल्क पर परमिशन के द्वारा ही प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू की थी। श्रद्धालुओं को बुकिंग के दौरान महाकाल मंदिर की वेबसाइट https://www.shrimahakaleshwar.mp.gov.in/ के माध्यम से 200 रुपए प्रति श्रद्धालु को ऑनलाइन मंदिर समिति को देना होगा।

1700 से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की भस्मारती रोजाना अल सुबह 4 बजे की जाती है, जिसमें 1700 से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसमें वीआईपी प्रोटोकाल के साथ सामान्य श्रद्धालु का कोटा निर्धारित किया गया था। अब सामान्य श्रद्धालुओ को मिलने वाली 300 ऑफलाइन परमिशन को बंद कर ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही तीन माह पूर्व ऑनलाइन होने वाली बुकिंग को एक माह कर दिया गया है। हालांकि, पहले महाकाल मंदिर के काउंटर पर करीब 5 से 6 घंटे लाइन में लगकर आरती की परमिशन के लिए खड़े होना पड़ता था। अब परिमशन के लिए श्रद्धालुओं घंटों तक खड़ा नहीं रहना पड़ेगा।

तत्काल कोटे से बुक ही सकेगी भस्म आरती महाकाल मंदिर समिति ने बताया कि भस्म आरती की परमिशन रोजाना ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से होती थी। इसमें 300 परमिशन ऑफलाइन होती थी, जिसमें श्रद्धालुओं को एक दिन पहले लाइन में लगकर लेनी पड़ती थी। अब ऑफलाइन परमिशन को पूरी तरह से बंद कर दिया है। श्रद्धालु एक दिन पहले होने वाली बुकिंग को तत्काल कोटे का नाम देकर 300 परमिशन एक दिन पहले ऑनलाइन बुक कर सकेंगे। तत्काल भस्म आरती बुकिंग के लिए चयनित तिथि से एक दिन पहले सुबह 8:00 बजे पोर्टल खुलेगा। (जैसे- यदि आपको 15 अप्रैल के लिए बुकिंग करनी है तो पोर्टल 14 अप्रैल सुबह 8:00 बजे खुलेगा)।

'पहले आओ, पहले पाओ' भस्मारती बुकिंग 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी। बुकिंग सिर्फ 300 दर्शनर्थियों के लिए होगी। टिकट बुकिंग के समय दर्शनार्थी को स्वयं का फोटो एवं वैध पहचान पत्र नंबर अपलोड करना होगा। समस्त प्रकार की बुकिंग केवल श्री महाकालेश्वर मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट पर ही मान्य होगी। किसी भी प्रकार के अनाधिकृत लिंक या व्यक्ति के माध्यम से बुकिंग न करें।

अब एक माह पहले ऑनलाइन बुकिंग महाकाल मंदिर समिति ने बताया की भस्मारती की सामान्य ऑनलाइन बुकिंग में बदलाव किया गया है। पहले ऑनलाइन बुकिंग तीन माह पहले खुलती थी, लेकिन नए नियम के तहत अब एक माह पहले खुलेगी। मई माह के लिए नियमित बुकिंग विंडो 21 अप्रैल 2026 को सुबह 8:00 बजे खुलेगी। जून माह एवं आगामी महीनों हेतु बुकिंग एक महीने पहले, हर माह की एक तारीख को सुबह 8:00 बजे खुलेगी। जून की बुकिंग एक मई से और जुलाई की बुकिंग एक जून से प्रारंभ होगी।

सांध्य आरती और शयन आरती महाकाल मंदिर समिति ने बताया कि संध्या आरती का बुकिंग पोर्टल प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे खुलता है और बुकिंग होने के बाद आरती दर्शन हे अंतिम प्रवेश समय सायं 6 बजे तक रहता हूं। इसी प्रकार शयन आरती के लिए बुकिंग पोर्टल प्रतिदिन शाम 4:00 बजे खुलता है और बुकिंग होने के बाद आरती दर्शन के लिए अंतिम प्रवेश समय रात्रि 10 बजे तक दिया जाता है। तत्काल भस्मारती के लिए पोर्टल सुबह 8 बजे खुलेगा।

आरतियों में गए बदलाव महाकाल मंदिर जनसंपर्क अधिकारी आशीष फलवादिया के अनुसार महाकाल मंदिर समिति पहले संध्या आरती और शयन आरती में बदलाव कर चुकी है। 19 फरवरी से श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती की तरह संध्या आरती और शयन आरती में दर्शन के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग शुरू की थी। यह दर्शनार्थियों की सुविधा और सुगम दर्शन व्यवस्था ओर भक्तों की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए किया गया है। इन दोनों आरती में भी भक्तों को प्रवेश के लिए 250-250 रुपए प्रति व्यक्ति चुकाने पड़ रहे हैं। शुल्क नहीं देने वाले भक्तों को चलित दर्शन की व्यवस्था की गई थी।