उज्जैन महाकाल आरती की अब सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग, 250 रुपये शुल्क तय; जान लें तरीका
अब बाबा महाकाल की संध्या आरती और शयन आरती के लिए केवल ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था लागू कर दी गई है। यह नई व्यवस्था गुरुवार से प्रभावी हो गई है। मंदिर समिति के अनुसार दोनों आरतियों के लिए प्रति श्रद्धालु 250 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति ने बड़ा फैसला लिया है। अब बाबा महाकाल की संध्या आरती और शयन आरती के लिए केवल ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था लागू कर दी गई है। यह नई व्यवस्था गुरुवार से प्रभावी हो गई है। मंदिर समिति के अनुसार दोनों आरतियों के लिए प्रति श्रद्धालु 250 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। यह बुकिंग ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर की जाएगी। खास बात यह है कि अब किसी भी प्रकार की वीआईपी ऑफलाइन बुकिंग नहीं होगी। दोनों आरती के लिए प्रवेश केवल गेट नंबर 1 से ही दिया जाएगा।
ऐसे होगी बुकिंग
शाम 6 बजे होने वाली संध्या आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। वहीं रात 10 बजे होने वाली शयन आरती के लिए बुकिंग शाम 4 बजे से प्रारंभ की जाएगी। श्रद्धालु मंदिर की अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे बुकिंग कर सकेंगे। मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संध्या आरती के लिए प्रवेश का अंतिम समय शाम 6 बजे और शयन आरती के लिए रात 10 बजे रहेगा। शुल्क नहीं देने वाले श्रद्धालुओं को कार्तिकेय मंडपम से चलित दर्शन की व्यवस्था रहेगी।
भस्म आरती की तर्ज पर व्यवस्था
मंदिर समिति ने यह व्यवस्था भस्म आरती की तर्ज पर लागू की है। गौरतलब है कि भस्म आरती के लिए भी पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। बढ़ती भीड़ और आरती के समय अव्यवस्था को रोकने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि संध्या और शयन आरती में उमड़ने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब श्रद्धालु केवल अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से ही बुकिंग कर सकेंगे। मंदिर समिति का मानना है कि नई व्यवस्था से भक्तों को बेहतर सुविधा मिलेगी और आरती के दौरान अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर