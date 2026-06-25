उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस में वैन को हवा में लटका धमाके से उड़ाया, खतरनाक VIDEO वायरल; हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति
इस धमाके का वीडियो और तस्वीरें कुछ ही घंटों में वायरल हो गईं और लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकतों को बेहद खतरनाक बताते हुए इसका विरोध करने लगे। साथ ही हिंदू संगठनों ने भी इसे उकसाने वाली हरकत बताया।
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक वाहन (टाटा मैजिक) को क्रेन से हवा में लटकाकर उसे धमाके से उड़ाने की घटना को लेकर विवाद हो गया है। इस घटना का करीब 50 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह घटना बड़नगर तहसील में हुई, इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जोखिम भरे करतब दिखाने के दौरान एक टाटा मैजिक वाहन को क्रेन से करीब 40 फीट ऊपर हवा में लटकाया और उसके बाद उसमें धमाका करते हुए उसे उड़ा दिया। इसके अलावा मुहर्रम के जुलूस का एक अन्य वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो कि शाजापुर जिले की मक्सी तहसील का बताया जा रहा है और जिसमें लोग एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से वार करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही मामलों में पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है।
बड़नगर में हुई घटना का करीब 50 सेकेंड का जो वीडियो सामने आया है, उसमें दिखाई दे रहा है कि पहले हवा लटके उस वाहन में विस्फोटकों के जरिए धमाका किया गया, जिससे कि उसमें आग लग गई। इसके बाद उस वाहन को नीचे उतारा गया और फिर दो युवक उस पर चढ़ गए और दोबारा उस वाहन को क्रेन से ऊपर ले जाया गया। इस दौरान दोनों युवक लाल रंग के इस्लामिक झंडे लहराते रहे।
वाहन पर लिखा हुआ था,'लो हम फिर आ गए'
मैजिक वाहन को इस तरह हवा में उड़ाने की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है, दरअसल जिस वैन में धमाका किया गया था, उस पर लिखा हुआ था, 'ले फिर आ गए' (लो हम फिर आ गए)। जिसे स्थानीय लोगों और हिंदूवादी संगठनों ने उकसाने वाली हरकत बताया और पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
VHP ने बताया आतंकी मानसिकता का खुला प्रदर्शन
वीडियो वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने इस घटना पर विरोध जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ‘मध्यप्रदेश के बड़नगर (उज्जैन) में मुहर्रम जुलूस के दौरान क्रेन से लटकाकर कार को विस्फोट से उड़ाने की घटना अत्यंत गंभीर है। दो दिन पूर्व रात्रि के अंधेरे में यह कोई सामान्य धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि कट्टरपंथियों द्वारा भय और आतंकी मानसिकता का खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन था।'
आगे उन्होंने लिखा, 'धर्म के नाम पर धमाकों, भय और शक्ति का प्रदर्शन करने वालों को समझ लेना चाहिए कि बाबा के भक्त आतंक, कट्टरता और जिहादी मानसिकता के आगे कभी झुकने वाले नहीं हैं। मजहबी आयोजनों के नाम पर विस्फोटक व खटरनाक शक्ति-प्रदर्शन सभ्य समाज में कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकते। इसकी अनुमति आखिर कैसे मिली और दोषियों पर क्या कार्यवाही हुई इसकी त्वरित पड़ताल करे मध्य प्रदेश पुलिस और मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार।’
हिंदू जागरण मंच ने पूछा- इस गतिविधि की अनुमति ली भी गई थी या नहीं
उधर हिंदू जागरण मंच के रितेश माहेश्वरी ने बताया कि मोहर्रम के जुलूस के दौरान एक बड़ी क्रेन पर एक वैन लटकाई गई थी, जिस पर कई आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि सकल हिंदू समाज की मांग है कि जिला प्रशासन स्पष्ट करे कि इस तरह की गतिविधि की अनुमति दी गई थी या नहीं। उन्होंने बताया कि इस घटनाक्रम से जुड़े कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड किए गए हैं।
पुलिस पता लगा रही, किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था
वहीं पुलिस ने इस घटना को लेकर कहा कि मामले की जांच की जा रही है। बड़नगर थाना प्रभारी कमलेश सिंगार ने बताया कि मामले की जानकारी मिल गई है। आयोजकों से पूछताछ कर जांच की जा रही है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिस यह पता लगा रही हैं कि धमाके में लाइसेंस प्राप्त आतिशबाजी का इस्तेमाल किया गया था या किसी अन्य विस्फोटक सामग्री से वह धमाका किया गया था, और क्या आयोजकों ने इसके लिए जरूरी इजाजत भी ली थी या नहीं।
मक्सी में जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट
दूसरी तरफ शाजापुर जिले के मक्सी थाना क्षेत्र के ग्राम झोकर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुई मारपीट का एक वीडियो भी गुरुवार को सामने आया है। इस वीडियो में कुछ युवक एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना भी 23 जून की रात को हुई, जब गांव में 'बड़े साहब' बाबा का पारंपरिक जुलूस निकाला जा रहा था, इसी दौरान एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच हुआ विवाद हो गया। पूरा घटनाक्रम ग्राम झोकर के बड़ा चौक क्षेत्र का है। जुलूस के दौरान किसी बात को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराया।
पुलिस बोली- शांति बनाए रखने जरूरी कदम उठाए जा रहे
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित युवकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की, घटना में कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जिनका इलाज निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। हालांकि, मारपीट की इस घटना के बाद किसी भी पक्ष ने थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। जिसके बाद मक्सी थाना प्रभारी संजय वर्मा ने बताया कि विवाद करने वाले लोगों के विरुद्ध धारा 151 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि कार्रवाई के बाद दोनों युवकों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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