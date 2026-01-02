Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Madhya Pradessh 200 parrots died in Khargone
खरगोन में 200 तोतों की मौत से हड़कंप, जानें क्या है वजह

खरगोन में 200 तोतों की मौत से हड़कंप, जानें क्या है वजह

संक्षेप:

जिले के बड़वाह इलाके से करीब तीन किलोमीटर दूर एक्वाडक्ट पुल के पास से जब मृत तोतों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो डॉक्टरों ने पाया कि बर्ड फ्लू मौत का कारण नहीं।

Jan 02, 2026 01:43 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे फूड पॉइजनिंग के वजह से 200 तोतों की मौत हो गई। बीते चार दिनों से लगातार तोते मृत अवस्था में पाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने बर्ड फ्लू की आशंका जताई। हालांकि बाद में जांच की गई तो मौत का कारण फूड पॉइजनिंग को माना गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जिले के बड़वाह इलाके से करीब तीन किलोमीटर दूर एक्वाडक्ट पुल के पास से जब मृत तोतों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो डॉक्टरों ने पाया कि बर्ड फ्लू मौत का कारण नहीं। अधिकारियों ने बताया कि पक्षियों के आंतरिक अंगों के नमूने आगे की जांच के लिए जबलपुर भेजे गए हैं। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक फूड पॉइजनिंग और गलत आहार मौतों की वजह हैं।

अधिकारियों ने बताया कि एक्वाडक्ट पुल के पास पक्षियों को पका हुआ या फिर बचा हुआ खाना न खिलाएं ये घातक साबित हो सकता है।

वहीं स्थानीय लोगों के अलर्ट के बाद पशु चिकित्सा, वन विभागों की टीमों के साथ-साथ वन्यजीव विभाग की टीमें भी बीते चार दिनों से क्षेत्र की निगरानी कर रही है। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर मनीषा चौहान ने कहा कि तोतों में फूड पॉइजनिंग के लक्षण पाए गए, जांच में बर्ड फ्लू के कोई संकेत नहीं मिले। डॉक्टर ने ये भी बताया कि अक्सर लोग पक्षियों को ऐसा खाना देते हैं जो कि उनके पाचन तंत्र के लिए घातक साबित हो जाता है।

ये भी पढ़ें:दूषित पानी से मौतें, डिप्टी CM बोले- लेंगे सख्त एक्शन
ये भी पढ़ें:इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत मामले में NHRC का स्वतः संज्ञान, मांगी रिपोर्ट
ये भी पढ़ें:इंदौर में दूषित पानी से 13 मौतों का दावा, मामला पहुंचा हाईकोर्ट; किस बात का शक?

घातक साबित हो सकता है

पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश बघेल ने बताया कि मृत पक्षियों के पेट में चावल और छोटे कंकड़ पाए गए। उन्होंने शुरुआती जांच के आधार पर बताया कि अनुचित खाना, पक्षियों के कीटनाशक के छिड़काव के बाद दाना चुगना और नर्मदा नदी का पानी पीना भी मौत की वजहों में शामिल हो सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि एक्वाडक्ट पुल के पास पक्षियों को पका हुआ या फिर बचा हुआ खाना न खिलाएं ये घातक साबित हो सकता है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News Animals
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|