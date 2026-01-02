खरगोन में 200 तोतों की मौत से हड़कंप, जानें क्या है वजह
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे फूड पॉइजनिंग के वजह से 200 तोतों की मौत हो गई। बीते चार दिनों से लगातार तोते मृत अवस्था में पाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने बर्ड फ्लू की आशंका जताई। हालांकि बाद में जांच की गई तो मौत का कारण फूड पॉइजनिंग को माना गया।
जिले के बड़वाह इलाके से करीब तीन किलोमीटर दूर एक्वाडक्ट पुल के पास से जब मृत तोतों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो डॉक्टरों ने पाया कि बर्ड फ्लू मौत का कारण नहीं। अधिकारियों ने बताया कि पक्षियों के आंतरिक अंगों के नमूने आगे की जांच के लिए जबलपुर भेजे गए हैं। पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक फूड पॉइजनिंग और गलत आहार मौतों की वजह हैं।
वहीं स्थानीय लोगों के अलर्ट के बाद पशु चिकित्सा, वन विभागों की टीमों के साथ-साथ वन्यजीव विभाग की टीमें भी बीते चार दिनों से क्षेत्र की निगरानी कर रही है। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर मनीषा चौहान ने कहा कि तोतों में फूड पॉइजनिंग के लक्षण पाए गए, जांच में बर्ड फ्लू के कोई संकेत नहीं मिले। डॉक्टर ने ये भी बताया कि अक्सर लोग पक्षियों को ऐसा खाना देते हैं जो कि उनके पाचन तंत्र के लिए घातक साबित हो जाता है।
घातक साबित हो सकता है
पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश बघेल ने बताया कि मृत पक्षियों के पेट में चावल और छोटे कंकड़ पाए गए। उन्होंने शुरुआती जांच के आधार पर बताया कि अनुचित खाना, पक्षियों के कीटनाशक के छिड़काव के बाद दाना चुगना और नर्मदा नदी का पानी पीना भी मौत की वजहों में शामिल हो सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि एक्वाडक्ट पुल के पास पक्षियों को पका हुआ या फिर बचा हुआ खाना न खिलाएं ये घातक साबित हो सकता है।