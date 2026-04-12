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एक और पति की हत्या, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर गोली मरवा दी; MP में फिर धार जैसा कांड

Apr 12, 2026 11:07 am ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई
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मध्य प्रदेश के भिंड जिले में भी धार जैसा कांड सामने आया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतरवा दिया। पति दोनों के अवैध रिश्ते में रुकावट बन रहा था। आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि हत्या में कथित तौर पर मदद करने वाला एक अन्य व्यक्ति अभी फरार है।

एक और पति की हत्या, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर गोली मरवा दी; MP में फिर धार जैसा कांड

मध्य प्रदेश के भिंड जिले में भी धार जैसा कांड सामने आया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतरवा दिया। पति दोनों के अवैध रिश्ते में रुकावट बन रहा था। आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि हत्या में कथित तौर पर मदद करने वाला एक अन्य व्यक्ति अभी फरार है।

प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची

पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में 23 साल की एक महिला ने कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची और इस अपराध को लूटपाट का रूप देने की कोशिश की। यह घटना धार में सामने आए इसी तरह के एक मामले के कुछ ही दिनों बाद हुई है। पुलिस ने बताया कि यह घटना अटेर थाने के अंतर्गत आने वाले इलाके में किया गया था।

पुलिस अधीक्षक असित यादव ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि आरोपी महिला रूबी और उसके 21 साल के प्रेमी विशाल विमल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि हत्या में कथित तौर पर मदद करने वाला एक अन्य व्यक्ति अभी भी फरार है।

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बैग गिराकर बाइक रुकवाई

8 अप्रैल को पुलिस को सूचना मिली कि कुछ अज्ञात लुटेरों ने निलेश जाटव (27) की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना तब हुई जब वह मोटरसाइकिल पर पत्नी रूबी तथा बच्चे के साथ थे। रूबी ने पुलिस को बताया कि वे गांव जमना से खरिका लौट रहे थे, तभी रिडोली-खरिका सड़क पर उनका बैग गिर गया। रूबी के अनुसार, जब उनके पति ने मोटरसाइकिल रोकी और वह बैग उठाने गईं तभी पीछे से दो अज्ञात लोग आए। उन्होंने उनके पति को गोली मार दी और वहां से भाग गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

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सात साल से प्रेम-संबंध था

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जांच के दौरान पत्नी के बयान संदिग्ध लगे। इसके बाद पुलिस ने मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके उससे पूछताछ की, जिससे मामला सुलझ गया। उन्होंने बताया कि रूबी का अपने एक रिश्तेदार विमल के साथ करीब सात साल से प्रेम-संबंध था। वे वाट्सअप कॉल और चैट के जरिए लगातार संपर्क में रहते थे।

अवैध रिश्ते में एक रुकावट बन गया था पति

अधिकारी ने बताया कि महिला को लगा कि उसका पति उनके रिश्ते में एक रुकावट बन गया है। योजना के मुताबिक, महिला ने अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर सफर करते समय जान-बूझकर एक तय जगह पर अपना बैग गिरा दिया और पति से गाड़ी रोकने को कहा। जब जाटव ने गाड़ी रोकी तो विमल और उसके साथी ने कथित तौर पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।

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धार में भी ऐसा ही मामला सामने आया था

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से 12-बोर की देसी पिस्तौल, खाली कारतूस, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। राजेश कुशवाह ने इसमें उनकी मदद की थी। वह अभी फरार है और उसे ढूंढ़ने की कोशिशें की जा रही हैं।

बता दें कि राज्य के धार जिले में हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। एक महिला ने कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची और अपने पति को मारने के लिए एक सुपारी किलर को हायर किया। पूछताछ के दौरान अपना गुनाह कबूल करने से पहले उसने भी इस घटना को लूटपाट का रूप देने की भी कोशिश की थी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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