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महिला ने ऑटो में दिया 4 बच्चों को जन्म, अस्पताल पहुंचने से पहले ही सभी नवजातों की मौत

By Subodh Kumar Mishra
पीटीआई, मंडला
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मध्य प्रदेश में एक दुखद घटना सामने आई है। अस्पताल ले जाते समय एक महिला ने ऑटो में ही 4 बच्चों को जन्म दे दिया। इससे पहले की वह अस्पताल पहुंचती, रास्ते में ही सभी बच्चों ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि अगर एंबुलेंस मिल जाती तो बच्चों को बचाया जा सकता था।

महिला ने ऑटो में दिया 4 बच्चों को जन्म, अस्पताल पहुंचने से पहले ही सभी नवजातों की मौत

मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक दुखद घटना सामने आई है। एक महिला ने अस्पताल ले जाते समय ऑटो-रिक्शा में चार बच्चों को जन्म दिया, लेकिन इनमें से एक भी बच्चा सही सलामत अस्पताल नहीं पहुंच सका। जन्म के कुछ ही देर बाद ही चारों बच्चों की मौत हो गई। महिला के परिवार का आरोप है कि एंबुलेंस नहीं मिलने की वजह से नवजात बच्चों की जान चली गई। वहीं, स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की मौत समय से पहले डिलीवरी और उनके अधूरे विकास के कारण हुई है। महिला के पति का दावा है कि अगर समय पर एंबुलेंस मिल जाती तो बच्चे बच सकते थे।

जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डी.जे. मोहंती ने बताया कि मंडला जिले की नाइगांव की रहने वाली रजनी सिंगाराम को गर्भावस्था के सातवें महीने में प्रसव पीड़ा होने पर मंगलवार को एक निजी वाहन से घुथास स्थित सरकारी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। उन्होंने बताया कि महिला की हालत गंभीर होने के कारण उसे बिछिया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया गया। उसे ऑटो-रिक्शा से बिछिया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया।

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तीन लड़कियां और एक लड़का था

जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचने से पहले ही उसने एक ऑटो-रिक्शा में चार बच्चों को जन्म दिया। उन्होंने बताया कि इनमें तीन लड़कियां और एक लड़का था। इन सभी की मौत हो गई क्योंकि वे समय से पहले पैदा हुए थे और हर एक का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम था। अधिकारी ने यह भी बताया कि महिला को बिछिया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया गया है और वह खतरे से बाहर है।

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समय पर एंबुलेंस मिल जाता तो…

हालांकि, महिला के परिवार वालों का आरोप है कि लेबर पेन शुरू होने के बाद उन्होंने इमरजेंसी एंबुलेंस सर्विस को फोन किया था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद वे उसे ऑटो-रिक्शा से अस्पताल ले जा रहे थे। महिला के पति गणेश सिंगाराम ने दावा किया कि अगर समय पर एंबुलेंस मिल जाता तो उनके बच्चों की जान बचाई जा सकती थी।

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शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी

इन आरोपों के बारे में पूछे जाने पर मंडला के जिला मजिस्ट्रेट राहुल नामदेव धोटे ने पीटीआई को बताया कि उन्हें इस मामले में अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत मिलती है तो मामले की जांच की जाएगी। शिकायत सही पाए जाने पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

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