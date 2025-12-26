Hindustan Hindi News
जानवरों को बचाने के लिए बना देश का पहला ‘रेड कार्पेट’ रोड कैसे करता है काम? छिपी है साइंस

संक्षेप:

NHAI ने भोपाल-जबलपुर हाईवे पर देश का पहला वाइल्डलाइफ-सुरक्षित 'रेड रोड' कॉरिडोर बनाया है, जहाँ लाल रंग की विशेष सड़क और अंडरपास के जरिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

Dec 26, 2025 09:41 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
मध्य प्रदेश में भोपाल-जबलपुर नेशनल हाईवे के जंगली इलाके से गुजरने वाले हिस्से पर एनएचएआई ने देश का पहला वाइल्डलाइफ-सुरक्षित रोड कॉरिडोर बनाया है। यह 12 किलोमीटर का खास हिस्सा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से होकर निकलता है। यहां स्पीड कंट्रोल डिजाइन, फेंसिंग, एनिमल अंडरपास और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का पूरा इंतजाम है। इसका मकसद जानवरों की सड़क हादसों में मौत को कम करना है।

बढ़ते ट्रैफिक से जानवरों पर खतरा

हाईवे को दो लेन से चार लेन किया गया है। इससे गाड़ियों की संख्या और स्पीड दोनों बढ़ गई हैं। जंगल के बीच से गुजरने वाली इस सड़क पर जानवर अक्सर रास्ता पार करते हैं, जिससे टक्कर के हादसे होते हैं। एनएचएआई ने इसे 'रेड रोड' नाम दिया है, जो देश में पहली बार लागू किया गया है।

लाल पट्टी का अनोखा आइडिया

इस कॉरिडोर में सबसे खास है 2 किलोमीटर की लाल रंग वाली सड़क। यहां एस्फाल्ट पर 5 मिलीमीटर मोटी लाल थर्मोप्लास्टिक लेयर बिछाई गई है। यह पट्टी दूर से चमकती दिखती है और ड्राइवर को अलर्ट करती है कि वे वाइल्डलाइफ जोन में प्रवेश कर रहे हैं।

एनएचएआई के रीजनल ऑफिसर एस.के. सिंह कहते हैं, "यह लाल सरफेस हल्की ऊंचाई वाली है। इससे गाड़ी के टायरों में हल्का कंपन होता है, जिससे स्पीड अपने आप कम हो जाती है। स्पीड ब्रेकर जैसा झटका नहीं लगता, जो हाई-स्पीड हाईवे पर सुरक्षित नहीं होता।" उनका दावा है कि देश में यह पहला ऐसा प्रयोग है। विदेशों में यह तरीका काफी इस्तेमाल होता है।

यह डिजाइन दो काम करता है। एक तो विजुअल अलर्ट देता है, दूसरा स्पीड को धीरे-धीरे कम करता है। इससे ड्राइवर को जानवर दिखने पर ब्रेक लगाने या स्वर्व करने का मौका मिल जाता है।

अंडरपास और फेंसिंग का इंतजाम

सड़क के नीचे 25 वाइल्डलाइफ अंडरपास बनाए गए हैं। इनकी लोकेशन जानवरों की पुरानी मूवमेंट रूट्स के आधार पर चुनी गई है। हाईवे के दोनों तरफ लोहे की ऊंची फेंसिंग लगी है, जो जानवरों को सीधे सड़क पर आने से रोकती है और उन्हें अंडरपास की ओर ले जाती है। पेंच जैसे दूसरे रिजर्व में ऐसे स्ट्रक्चर सफल रहे हैं। हिरण, सांभर से लेकर टाइगर तक इनका इस्तेमाल करते हैं।

