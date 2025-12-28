पहाड़ों पर बर्फबारी से ठिठुर रहा मध्य प्रदेश, IMD ने 15 जिलों के लिए जारी किया शीतलहर का अलर्ट

संक्षेप: मध्य प्रदेश इन दिनों पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी से ठिठुर गया है। मौसम विभाग ने रविवार को इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिलों सहित भोपाल, इंदौर, शाजापुर, सीहोर और राजगढ़ में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

मध्य प्रदेश इन दिनों पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी से ठिठुर गया है। मौसम विभाग ने रविवार को इंदौर और उज्जैन संभाग के 15 जिलों सहित भोपाल, इंदौर, शाजापुर, सीहोर और राजगढ़ में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में जेट स्ट्रीम चल रही है और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जेट स्ट्रीम का असर है। हवाएं 262 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई हैं। उज्जैन संभाग का मंदसौर प्रदेश में सबसे ठंडा बना हुआ है। यहां पारा 2.9 डिग्री रिकॉर्ड हो चुका है। वहीं, दूसरा शहर शाजापुर रहा है और पारा 3.1 डिग्री पहुंच गया है। प्रदेश के 16 से ज्यादा जिलों में ठंड और कोहरे का असर ट्रेनों पर भी पड़ रहा है और दिल्ली से आ रही ट्रेनें लेट हो रही हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मौसम विभाग के अनुसार, इस समय सर्दी का सबसे ज्यादा असर मालवा और निमाड़ में है। इनमें इंदौर और उज्जैन संभाग के कुल 15 जिले शामिल हैं। प्रदेश के 5 बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में 4.6 डिग्री, इंदौर में 6.2 डिग्री, ग्वालियर में 6.7 डिग्री, उज्जैन में 7.3 डिग्री और जबलपुर में 7.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।

गर्म कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकलने की सलाह रविवार को भोपाल, इंदौर, शाजापुर, सीहोर और राजगढ़ में कोल्ड वेव यानी, शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। यहां दिन का पारा 25 डिग्री से नीचे रहेगा। यानी, लोगों को दिन में भी ठंड का अहसास होगा। ऐसे में लोगों को गर्म कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है।

क्या है जेट स्ट्रीम मौसम विभाग से जुड़े एक्सपर्ट की मानें तो प्रदेश में ठंड बढ़ने की वजह खास वजह जेट स्ट्रीम भी है। यह जमीन से लगभग 12 किमी ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवा है। इस बार रफ्तार 262 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई है। यह देश के उत्तरी हिस्से में सक्रिय है। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवा के अलावा ये ऊंची हवा सर्दी बढ़ा रही है।

उत्तर के मैदानी इलाकों से जब ठंडी हवा और पहाड़ी इलाकों से बर्फीली हवा हमारे यहां आती है, तब तेज ठंड पड़ती है। यह सब उत्तर भारत में पहुंचने वाले मौसमी सिस्टम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है। ऐसे में यदि जेट स्ट्रीम भी बन जाए तो सर्दी दोगुनी हो जाती है।

कल कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग के अनुसार शनिवार रात प्रदेश के 30 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। इससे पहले ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर में घना कोहरा रहा। दूसरी ओर, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, मंदसौर, इंदौर, सिवनी, शहडोल और अनूपपुर में सर्द हवाएं चली।

रविवार भी ठंड का असर है, उत्तरी हिस्से में घना कोहरा छाया हुआ है। भोपाल, इंदौर समेत 5 जिलों में शीतलहर का असर है। शुक्रवार-शनिवार की रात में शहडोल के कल्याणपुर में 3.2 डिग्री, राजगढ़ में 3.8 डिग्री, नौगांव में 4.6 डिग्री, उमरिया में 4.7 डिग्री, पचमढ़ी में 4.8 डिग्री, खजुराहो में 5 डिग्री, मलाजखंड में 5.6 डिग्री और रीवा में तापमान 5.8 डिग्री रहा। वहीं, रायसेन, शिवपुरी, दमोह, मंडला, दतिया, सतना, गुना, श्योपुर, धार, रतलाम समेत करीब 30 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया।

ट्रेनों पर भी पड़ रहा कोहरे का असर 16 से ज्यादा जिलों में कोहरे का असर ट्रेनों पर भी पड़ रहा है, दिल्ली से आ रही ट्रेनें लेट हो रही है बताया जा रहा है कि पंजाब मेल 2 घंटा 20 मिनट,शताब्दी एक्सप्रेस 20 मिनिट, यशवंतपुर कनार्टका एक्सप्रेस 40 मिनट, झेलम एक्सप्रेस 7 घंटे 10 मिनट,सचखंड एक्सप्रेस 10 घंटे,मालवा एक्सप्रेस 2 घंटा लेट पहुच रही है। इस वजह से दिल्ली से भोपाल, इंदौर और उज्जैन आने वाली ट्रेनें लेट हो गईं।

मौसम विभाग के अनुसार, 30 दिसंबर को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसका असर एमपी में भी देखने को मिलेगा। सर्द हवाओं की वजह से ठंड का मिजाज और भी बढ़ सकता है। वर्तमान में जेट स्ट्रीम भी चल रही है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जेट स्ट्रीम का असर है। शनिवार को यह जमीन से 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 222 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से बही। रविवार को भी इतनी ही रफ्तार रहने का अनुमान है।