ओले-बारिश से कांपा मध्यप्रदेश, 6 डिग्री तक लुढ़का पारा, यहां स्कूल बंद; आज भी अलर्ट

संक्षेप: MP Weather Update: मध्यप्रदेश में पहाड़ी बर्फबारी के असर से मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। ग्वालियर-चंबल सहित कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में 6 डिग्री की गिरावट आई है।

मध्यप्रदेश का मौसम अचानक बदल गया है। तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि ने प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड बढ़ा दी है। हालात को देखते कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी की गई है। मौसम विभाग की मानें तो अगले दो दिनों तक राज्य में मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा।

शाम तक होती रही बारिश उत्तरी मध्यप्रदेश में बदले मौसम के असर से ग्वालियर-चंबल अंचल में मंगलवार को रिमझिम बारिश दर्ज की गई। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे, जो दोपहर बाद पहले बूंदाबांदी और फिर रिमझिम बारिश में बदल गए। दोपहर करीब 12.30 बजे शुरू हुई बारिश शाम 6.30 बजे तक जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार शाम 5 बजे तक 4.2 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी थी।

6 डिग्री लुढ़का पारा, दिन में भी छूट रही कंपकंपी पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का सीधा असर मध्यप्रदेश में दिख रहा है। बीते 48 घंटों में दिन के तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट दर्ज की गई है। तीन दिन पहले जो तापमान 27 डिग्री था, वह अब 19.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ग्वालियर में शाम 5 बजे तक 4.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। दिन और रात के तापमान का अंतर घटकर महज 10 डिग्री रह गया है।

अचानक कैसे बदला मौसम का मिजाज? मौसम में आए इस बदलाव को पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर बताया जा रहा है। तापमान गिरने से लोगों को दिन में भी ठंड का एहसास होने लगा है। आंशिक बादलों के बीच धूप जरूर निकली, लेकिन उसमें पहले जैसी तीव्रता नहीं रही। दोपहर बाद ग्वालियर-चंबल अंचल में हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, जो बाद में रिमझिम बारिश में तब्दील हो गई।

देवास में ओलावृष्टि, किसानों की बढ़ी चिंता मौसम की मार सिर्फ ठंड तक सीमित नहीं है। देवास में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई है। स्थानीय निवासी रतन सिंह ने बताया कि शाम 7 से 7:30 बजे तक ओले गिरते रहे, जिससे लोगों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं, मौसम विभाग ने मुरैना, श्योपुर, भिंड और दतिया जिलों में भी ओले गिरने की संभावना जताई है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है।

अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम? मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 24 घंटों तक ग्वालियर-चंबल अंचल में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी जारी रह सकती है। अगले दो दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, जिससे रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है।