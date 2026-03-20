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MP के 34 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट, ओले गिरने के साथ आंधी-तूफान की भी संभावना

Mar 20, 2026 11:30 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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Madhya Pradesh weather update: मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल चुका है। कई जिलों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। गुरुवार को रात से ही बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के ज्यादातर जिलों में शु्क्रवार के दिन बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई है।

MP के 34 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट, ओले गिरने के साथ आंधी-तूफान की भी संभावना

Madhya Pradesh weather update: मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल चुका है। कई जिलों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। गुरुवार को रात से ही बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के ज्यादातर जिलों में शु्क्रवार के दिन बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई है।

मध्य प्रदेश में मौसम विकराल रूप धारण कर चुका है। कई जिलों में ओले, बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। 34 जिलों में खराब मौसम की चेतावनी दी गई है। कई इलाकों में 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।

मध्य प्रदेश के 34 जिलों में शुक्रवार को बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। ओलावृष्टि होने से किसानों की समस्याएं बढ़ गई हैं। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल 2 दिनों तक तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना बनी रहेगी। ग्वालियर से जबलपुर तक झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है।

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मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, निवाड़ी, टीमकगढ़, सिवनी जिलों में बारिश के साथ-साथ ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है। भोपाल और इंदौर में भी बादल छाए रहेंगे और यहां बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग का कहना है कि 20 मार्च को बारिश की सबसे ज्यादा संभावना है। कई जिलों में शुक्रवार को पूरी तरह से मौसम बदला रहेगा। इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।

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मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। गुरुवार को भी खरगोन, छिंदवाड़ा, सिवानी और मंडला जिलों में ओलावृष्टि देखने को मिली। जबकि जबलपुर, बैतूल नरसिंहपुर, हरदा, देवास, बुरहानपुर समेत कई जिलों में आकाशीय बिजली चमकने के साथ बारिश हुई। 15 मार्च के बाद से मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहा है। अभी आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना नहीं है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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