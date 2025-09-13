Madhya Pradesh Weather Update Monsoon imd Heavy Rain Alert for next 3 days MP वालो तैयार रहें! इन जिलों में कल से भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
MP वालो तैयार रहें! इन जिलों में कल से भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

MP Weather Update: मध्यप्रदेश में कल यानी 14 सितंबर से मॉनसून एक बार फिर सक्रिय होने वाला है, जिसके चलते इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम समेत कई संभागों में तीन दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, भोपालSat, 13 Sep 2025 10:27 AM
मध्यप्रदेश में मॉनसून एक बार फिर से जोर पकड़ने को तैयार है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बारिश का दौर थम सा गया है। आज भी पूरे राज्य में कहीं भी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। लेकिन कल से मध्यप्रदेश फिर से बारिश में भीगने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि कल से 17 सितंबर तक मध्यप्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा।।

मौसम विभाग की भविष्यवाणी

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 14-15 सितंबर से मध्यप्रदेश में मॉनसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा। इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभागों में तेज बारिश की संभावना है, जिसके लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा रीवा, सागर और शहडोल संभागों में भी भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र के कारण यह बारिश का दौर 17 सितंबर तक जारी रह सकता है।

इस साल जमकर बरस रहा मॉनसून

आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक, मध्यप्रदेश में इस साल मॉनसून ने उम्मीद से ज्यादा मेहरबानी दिखाई है। 1 जून से अब तक प्रदेश में औसतन 36.3 इंच बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य 33.4 इंच से 9% अधिक है। पूर्वी मध्यप्रदेश में 6% और पश्चिमी मध्यप्रदेश में 12% ज्यादा बारिश हुई है। मंडला जिला 47.56 इंच बारिश के साथ सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जबकि भोपाल में 43 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है।

