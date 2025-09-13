MP वालो तैयार रहें! इन जिलों में कल से भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

MP Weather Update: मध्यप्रदेश में कल यानी 14 सितंबर से मॉनसून एक बार फिर सक्रिय होने वाला है, जिसके चलते इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम समेत कई संभागों में तीन दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है।

मध्यप्रदेश में मॉनसून एक बार फिर से जोर पकड़ने को तैयार है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बारिश का दौर थम सा गया है। आज भी पूरे राज्य में कहीं भी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। लेकिन कल से मध्यप्रदेश फिर से बारिश में भीगने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि कल से 17 सितंबर तक मध्यप्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा।।

मौसम विभाग की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 14-15 सितंबर से मध्यप्रदेश में मॉनसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा। इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभागों में तेज बारिश की संभावना है, जिसके लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा रीवा, सागर और शहडोल संभागों में भी भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र के कारण यह बारिश का दौर 17 सितंबर तक जारी रह सकता है।