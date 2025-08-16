मध्यप्रदेश में आज जमकर बरसेगा बादल, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; पढ़िए मौसम अपडेट

MP Weather Update: मध्यप्रदेश में मॉनसून जमकर बरस रहा है। मौसम विभाग ने आज भोपाल में हल्की बारिश, इंदौर-उज्जैन में उमस, जबलपुर-ग्वालियर में मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं बुरहानपुर-बैतूल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश में मॉनसून आज अपने पूरे रंग में है, लेकिन मौसम का मिजाज कुछ इलाकों में नरम तो कुछ में तीखा है। मौसम विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक, प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है, जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आइए, एक नजर डालते हैं मध्यप्रदेश में आज के मौसम और मॉनसून की चाल पर।

कई जिलों में होगी बारिश मध्यप्रदेश के कई जिलों बारिश के आसार हैं। राजधानी भोपाल में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश का माहौल बन रहा है। वहीं इंदौर और उज्जैन में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, हालांकि आज बारिश इससे राहत दे सकती है। जबलपुर और ग्वालियर में आज मध्यम बारिश की उम्मीद है।

यहां भारी बारिश का अलर्ट IMD ने बुरहानपुर और बैतूल जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां अति भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, और बालाघाट में येलो अलर्ट है, जहां भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में 64.5 मिमी से 115.5 मिमी तक बारिश का अनुमान है और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का खतरा भी है।