पीछा नहीं छोड़ रही बारिश, MP के इन जिलों में झूमकर बरसेंगे बदरा, IMD का येलो अलर्ट

MP Weather: मौसम विभाग के अनुसार, 15 से ज्यादा जिलों में आज बारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में इंदौर और उज्जैन जैसे प्रमुख क्षेत्रों सहित कई जगहों पर 2.5 से 4 इंच (लगभग 6 से 11 सेंटीमीटर) तक बारिश हो सकती है।

सितंबर का महीना अमूमन मॉनसून की विदाई का होता है,लेकिन तेवर देखकर लगता है कि इसमें अभी देरी है। पूरे उत्तर भारत पर आफत बनकर बरस रही मॉनसूनी बारिश का असर मध्य प्रदेश में भी है। मौसम विभाग के अनुसार, 15 से ज्यादा जिलों में आज बारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में इंदौर और उज्जैन जैसे प्रमुख क्षेत्रों सहित कई जगहों पर 2.5 से 4 इंच (लगभग 6 से 11 सेंटीमीटर) तक बारिश हो सकती है।

आज और आगे का हाल जानिए आज की बात करें तो मौसम विभाग ने राज्य के ज्यादातर हिस्सों, जिसमें इंदौर और उज्जैन क्षेत्र भी शामिल हैं, में भारी से मध्यम बारिश की चेतावनी देना जारी रखा है। ऐसी ही स्थिति 3 सितंबर यानी कल भी रहने वाली है। 4 सितंबर को मुख्य रूप से ग्वालियर-चंबल जोन में तेज बारिश के लिए एक नया अलर्ट जारी किया गया है।

इंदौर के लिए 7 दिनों का मौसम पूर्वानुमान रोजाना बादलों और बारिश का संकेत दे रहा है: रुक-रुक कर लगातार बारिश होगी, तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुरुवार को भी बारिश जारी रहेगी, सुबह-सुबह हल्की बूंदाबांदी और दोपहर में हल्की बारिश होगी। हफ्ते के अंत में गरज के साथ बारिश की संभावना बढ़ रही है।