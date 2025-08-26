Madhya Pradesh weather today heavy rain yellow alert for many districts thunderstorm lightning all latest updates तीज पर झूमकर बरसेंगे बदरा, MP के इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Madhya Pradesh weather today heavy rain yellow alert for many districts thunderstorm lightning all latest updates

तीज पर झूमकर बरसेंगे बदरा, MP के इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट

MP Weather Today:मध्य प्रदेश में 16 अगस्त के बाद से ही बारिश का दौर बना हुआ है। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश के चलते कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी। आज भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश रुक-रुक कर होती रहेगी।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, भोपालTue, 26 Aug 2025 09:30 AM
इस बार देशभर में मॉनसून झूम कर बरस रहा है। कई राज्यों में तो बाढ़ जैसे हालात हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी झमाझम बरसात ने आफत मचा दी है। आज भी एमपी के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को 15 जिलों में बारिश का सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी रहेगा। ऐसे में हरतालिका तीज के दिन मध्य प्रदेश का मौसम कूल-कूल ही रहेगा।

आज कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार आज भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और सागर संभाग के 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इनमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट जिले शामिल हैं।

मध्य प्रदेश में 16 अगस्त के बाद से ही बारिश का दौर बना हुआ है। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश के चलते कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी। आज भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश रुक-रुक कर होती रहेगी।

तापमान में भी गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश के पाँच बड़े शहरों में दिन का तापमान कुछ इस तरह रहा:

➤भोपाल में 27.6 डिग्री

➤इंदौर में 27.2 डिग्री

➤ग्वालियर में 27.4 डिग्री

➤उज्जैन में 28.5 डिग्री

➤जबलपुर में 28.0 डिग्री

बारिश के कारण कई शहरों में दिन का तापमान थोड़ा कम हो गया। पचमढ़ी में तो यह 22.6 डिग्री तक गिर गया। इसके अलावा, कुछ और शहरों का तापमान भी नोट किया गया:

➤नरसिंहपुर में 31.0 डिग्री

➤खजुराहो में 30.0 डिग्री

➤मुरैना में 29.5 डिग्री

➤खरगोन में 29.4 डिग्री

➤देवास में 28.6 डिग्री

सोमवार को सबसे कम तापमान पचमढ़ी में 19.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सबसे ज्यादा तापमान नरसिंहपुर में 31.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

