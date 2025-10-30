मध्य प्रदेश में 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; किन जिलों में होगी बारिश ताजा अपडेट
संक्षेप: पूर्व मध्य अरब सागर पर दबाव का क्षेत्र बना है। समीपवर्ती दक्षिण छत्तीसगढ़ पर भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र है। इन वेदर सिस्टम के प्रभाव से मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश देखी जा सकती है।
पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। समीपवर्ती दक्षिण छत्तीसगढ़ पर भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र एक्टिव है। इन वेदर सिस्टम के प्रभाव से देश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ भी झमाझम बारिश देखी जा सकती है। IMD की मानें तो मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 3 नवंबर तक मौसम खराब रह सकता है। इस दौरान सूबे के कई हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, मंडला, बालाघाट और मैहर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज रफ्तार हवाओं के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान सूबे के कुछ हिस्सों में हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा देखी जा सकती है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना, पांढुर्णा जिलों के कुछ हिस्सों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है।
मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर को बुरहानपुर, खरगौन, बड़वानी, अलिराजपुर, झाबुआ, धार, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, मैहर जिलों के कुछ हिस्सों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवा की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।