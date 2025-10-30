Hindustan Hindi News
मध्य प्रदेश में 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; किन जिलों में होगी बारिश ताजा अपडेट

संक्षेप: पूर्व मध्य अरब सागर पर दबाव का क्षेत्र बना है। समीपवर्ती दक्षिण छत्तीसगढ़ पर भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र है। इन वेदर सिस्टम के प्रभाव से मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश देखी जा सकती है। 

Thu, 30 Oct 2025 04:31 PM
पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। समीपवर्ती दक्षिण छत्तीसगढ़ पर भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र एक्टिव है। इन वेदर सिस्टम के प्रभाव से देश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ भी झमाझम बारिश देखी जा सकती है। IMD की मानें तो मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 3 नवंबर तक मौसम खराब रह सकता है। इस दौरान सूबे के कई हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, मंडला, बालाघाट और मैहर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज रफ्तार हवाओं के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान सूबे के कुछ हिस्सों में हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा देखी जा सकती है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना, पांढुर्णा जिलों के कुछ हिस्सों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है।

मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर को बुरहानपुर, खरगौन, बड़वानी, अलिराजपुर, झाबुआ, धार, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, मैहर जिलों के कुछ हिस्सों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवा की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

Krishna Bihari Singh



Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
